 استمرار الأجواء الباردة الليلة وارتفاع في درجات الحرارة غداً في الرياض | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 21 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 18 فبراير 2017 ميلاديا

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استمرار الأجواء الباردة الليلة وارتفاع في درجات الحرارة غداً في الرياض

استمرار الأجواء الباردة الليلة وارتفاع في درجات الحرارة غداً في الرياض
المناطق _الرياض

 

تشير التوقعات إلى استمرار الأجواء الباردة في العاصمة الرياض ليلة الجمعة/السبت، حيث يتوقع ان تصل الحرارة أثناء الليا والصباح الباكر بين 5-6 درجات مئوية. وتكون الرياح جنوبية شرقة.

 

أما نهار الغد يتوقع أن يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، حيث تصل الحرارة أثناء ساعات النهار إلى 22 مئوية، وهي أعلى بـ4 درجات عن يوم الجمعة.

 

كما يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة الصغرى ليلة السبت/الأحد، وستبلغ الحرارة مع ساعات فجر يوم الأحد 10 درجات مئوية، وهي أعلى بـ4 عن ليلة الجمعة.

 

ويتوقع بقاء الأجواء مستقرة، خلال يومي الأحد والإثنين، مع حدوث ارتفاع إضافي على درجات الحرارة أثناء النهار.

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