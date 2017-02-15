استمرار الأجواء الباردة الليلة وارتفاع في درجات الحرارة غداً في الرياض

تشير التوقعات إلى استمرار الأجواء الباردة في العاصمة الرياض ليلة الجمعة/السبت، حيث يتوقع ان تصل الحرارة أثناء الليا والصباح الباكر بين 5-6 درجات مئوية. وتكون الرياح جنوبية شرقة.

أما نهار الغد يتوقع أن يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، حيث تصل الحرارة أثناء ساعات النهار إلى 22 مئوية، وهي أعلى بـ4 درجات عن يوم الجمعة.

كما يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة الصغرى ليلة السبت/الأحد، وستبلغ الحرارة مع ساعات فجر يوم الأحد 10 درجات مئوية، وهي أعلى بـ4 عن ليلة الجمعة.

ويتوقع بقاء الأجواء مستقرة، خلال يومي الأحد والإثنين، مع حدوث ارتفاع إضافي على درجات الحرارة أثناء النهار.