 الأرصاد ترد على تعليم عسير: لا تبرّروا.. أبلغنا الوزارة ولم تقرأوا الآلية جيدًا | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 21 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 18 فبراير 2017 ميلاديا

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الأرصاد ترد على تعليم عسير: لا تبرّروا.. أبلغنا الوزارة ولم تقرأوا الآلية جيدًا

الأرصاد ترد على تعليم عسير: لا تبرّروا.. أبلغنا الوزارة ولم تقرأوا الآلية جيدًا
المناطق _عسير

ردّت الهيئة العامة للأرصاد على تعليم عسير بعد تصريحات قالت فيها إدارة عسير إنه لم يردها تحذيرات من جانب الهيئة لأمطار الثلاثاء.
وقالت الهيئة عبر الحساب الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر): “يبدو أن تعليم عسير لم يقرأ الآلية جيدًا.. التنبيهات تذهب لإدارة السلامة بالوزارة بصفتها نقطة الاتصال من قبل وزارة التعليم”.. مضيفين لم نبعث لتعليم عسير لا في هذه الحالة ولا قبل 13 يومًا.. نأمل تحري الدقة، فالإسراع في التبرير لا يعني نفي التقصير”.

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