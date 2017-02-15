بالفيديو : الاتي يطرب بثنائية في الشباب ويقتحم المنافسة على الصدارة

حسم الاتحاد كلاسيكو الشباب بالفوز بهدفين نظيفين في المباراة التي جرت بينهما مساء السبت في ختام مباريات الجولة الـ 19 من دوري جميل للمحترفين.

تقدم عدنان فلاتة للاتحاد في الدقيقة 61، قبل أن يسجل زميله محمود كهربا الهدف الثاني في الدقيقة 73.

وتصدى حارس الاتحاد فواز القرني لركلة جزاء سددها الجزائري محمد بن يطو في الدقيقة 77.

بتلك النتيجة رفع الاتحاد رصيده لـ 41 نقطة متساوياً مع النصر صاحب المركز الثاني، بفارق 6 نقاط عن الهلال الذي تجمعه به مواجهة الجولة القادمة في جدة، فيما تجمد رصيد الشباب عند 26 نقطة في المركز الخامس.

قاد اللقاء تحكيمياً الدولي تركي الخضير ، و قدر الحضور الجماهيري بـ 4938 متفرج .