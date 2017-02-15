 بالفيديو : الاتي يطرب بثنائية في الشباب ويقتحم المنافسة على الصدارة | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 21 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 18 فبراير 2017 ميلاديا

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بالفيديو : الاتي يطرب بثنائية في الشباب ويقتحم المنافسة على الصدارة

المناطق _الدمام

حسم الاتحاد كلاسيكو الشباب بالفوز بهدفين نظيفين في المباراة التي جرت بينهما مساء السبت في ختام مباريات الجولة الـ 19 من دوري جميل للمحترفين.

تقدم عدنان فلاتة للاتحاد في الدقيقة 61، قبل أن يسجل زميله محمود كهربا الهدف الثاني في الدقيقة 73.

وتصدى حارس الاتحاد فواز القرني لركلة جزاء سددها الجزائري محمد بن يطو في الدقيقة 77.

بتلك النتيجة رفع الاتحاد رصيده لـ 41 نقطة متساوياً مع النصر صاحب المركز الثاني، بفارق 6 نقاط عن الهلال الذي تجمعه به مواجهة الجولة القادمة في جدة، فيما تجمد رصيد الشباب عند 26 نقطة في المركز الخامس.

قاد اللقاء تحكيمياً الدولي تركي الخضير ، و قدر الحضور الجماهيري بـ 4938 متفرج .

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