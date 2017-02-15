أرامكو : السيطرة على حادث تسرب لكميات محدودة من الزيت في بقيق

تمكنت فرق الاستجابة للحالات الطارئة في أرامكو السعودية مساء اليوم السبت 21 جمادى الأولى 1438هـ الموافق 18 فبراير 2017م من السيطرة على حادث تسرب لكميات محدودة من الزيت في أحد خطوط الأنابيب في منطقة أعمال الشركة بالقرب من بقيق.

وأعربت أرامكو السعودية عن عميق أسفها لوفاة أحد موظفي المقاولين، وإصابة ثلاثة آخرين، أحدهم موظف في أرامكو السعودية، في الحادث، وقد تم نقل المصابين لتلقي العلاج، فيما غادر اثنان منهم المستشفى بعد الاطمئنان عليهما، أما الثالث وهو موظف الشركة، فيتلقى العلاج حالياً وحالته مستقرة والحمد لله.

وواصلت فرق الطوارئ تأمين سلامة الموقع، فيما فتحت الشركة تحقيقًا حول تفاصيل الحادث.