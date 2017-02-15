 المرور يطيح بقائد حافلة طالبات تجاوز 180 كم | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 21 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 18 فبراير 2017 ميلاديا

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المرور يطيح بقائد حافلة طالبات تجاوز 180 كم

المرور يطيح بقائد حافلة طالبات تجاوز 180 كم
المناطق _جازان

تفاعل مرور منطقة جازان وبشكل عاجل مع مقطع قام بتوثيقه مواطن يرصد حافلة طالبات تجاوزت سرعتها 180 كم بطريق العيدابي – صبيا مؤخرا.
ووجه مدير عام مرور جازان العقيد راشد بن سعيد الغامدي على الفور بالبحث وتعقب الحافلة وعقب العثور عليها جرى التحفظ السائق وإيقاف المركبة واتخاذ الإجراءات اللازمة ضده حفاظا على سلامة الطالبات البالغ عددهن 12 طالبة جامعية.
وشدد العقيد الغامدي على الالتزام بقوانين وانظمة المرور مشيرا الى تطبيق كافة العقوبات بحق من يتجاوز النظام وإيقاف المتهورين وحجز المركبات المخالفة مع الغرامة .
الجدير بالذكر أن دوريات المرور تقوم بحملات سرية وعلى الطرقات للحد من الحوادث المرورية اليومية والتي نتج عنها ضحايا عدة مابين وفيات وإصابات خطيرة ومتوسطة.

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