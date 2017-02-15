 بالفيديو : حريق مروع ببرج سكني في أبوظبي واستنفار الدفاع المدني | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 22 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 19 فبراير 2017 ميلاديا

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بالفيديو : حريق مروع ببرج سكني في أبوظبي واستنفار الدفاع المدني

المناطق - ابو ظبي

اندلع حريق، مساء السبت 18 فبراير/شباط، في أحد الأبراج السكنية بالعاصمة الإماراتية أبوظبي. وقالت جريدة “البيان” الإماراتية (حكومية) إن الدفاع المدني والأجهزة المختصة تتعامل مع الحدث، ولا إصابات بشرية.

وأظهرت لقطات فيديو نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي اندلاع نيران في عدد من طوابق المبنى، فيما أخذت كرات لهب تتساقط من أعلى المبنى.

ووقع الحريق في بناية سكنية بشارع المطار، حيث احترقت الواجهة الخارجية للمبنى وتم إخلاء السكان، وأكدت مصادر الدفاع المدني أنها تمكنت من إخماده بشكل كامل.

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