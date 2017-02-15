5800 جديدة للأجانب مقابل 32.4 ألف وظيفة للسعوديين في 3 أشهر

تراجعت وظائف السعوديين في القطاع الخاص خلال الربع الثالث من العام الماضي 2016، بنحو 32.4 ألف وظيفة، في حين ارتفع عدد الوظائف الجديدة للأجانب بنحو 5.8 ألف وظيفة خلال الفترة نفسها، ليصل إجمالي العاملين الأجانب نحو 8.58 مليون عامل، علما بأن انخفاض عدد وظائف السعوديين يعد للربع الثاني على التوالي.

فيما بلغ إجمالي العاملين في القطاع الخاص بنهاية الربع الثالث من 2016، نحو 10.26 مليون عامل مقابل 10.29 مليون عامل للربع الثاني، بفارق 26.6 ألف وظيفة، مثلت نسبة الوظائف السعودية 16.3 في المائة بنحو 1.67 مليون وظيفة.

ووفقاً لتحليل أجرته “الاقتصادية”؛ استند إلى بيانات التأمينات الاجتماعية، لجأت شركات الكيان المحدودة والكيانات المساهمة خلال الربع الثالث من العام الماضي 2016، إلى تقليص موظفيها بشكل ملحوظ، حيث تراجع إجمالي الوظائف في تلك الشركات 1.4 في المائة بنحو 50.7 ألف وظيفة خلال هذا الربع.

في المقابل، ارتفعت وظائف الشركات ذات الكيان الفردي، خلال الربع الثالث من العام الماضي، بنحو 27.7 ألف وظيفة، إذ تعد هذه الكيانات الثلاثة (الفردية، المحدودة، المساهمة)، من المساهمين بالشكل الأكبر من حيث توفير فرص العمل في القطاع الخاص.