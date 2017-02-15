 ترامب يعمل على “نسخة مبسطة” من حظر السفر | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 22 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 19 فبراير 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

وظائف إدارية وصحية شاغرة بمستشفى المشفى في جدة دراسة حديثة ستجعلك تغير أسلوبك لزيادة الوزن أو فقدانه 7 طرق غير تقليدية تخلصك من السعرات الحرارية..منها الضحك ترامب يعمل على “نسخة مبسطة” من حظر السفر سلاح الجو العراقي يلقي منشورات تحذيرية غربي الموصل شرطة جازان تطيح بثلاثة اسيويين يروجون المنشطات الجنسية 5800 جديدة للأجانب مقابل 32.4 ألف وظيفة للسعوديين في 3 أشهر بالفيديو : حريق مروع ببرج سكني في أبوظبي واستنفار الدفاع المدني لا صحة لصدور توجيهات أمير المنطقة بتعليق الدراسة.. تعليم عسير يعلق الدراسة في قطاع تهامه المرور يطيح بقائد حافلة طالبات تجاوز 180 كم أرامكو : السيطرة على حادث تسرب لكميات محدودة من الزيت في بقيق بالفيديو : الاتي يطرب بثنائية في الشباب ويقتحم المنافسة على الصدارة

ترامب يعمل على “نسخة مبسطة” من حظر السفر

ترامب يعمل على “نسخة مبسطة” من حظر السفر
المناطق-وكالات

صرح وزير الأمن الداخلي الأميركي جون كيلي بأن الرئيس دونالد ترامب يعمل على نسخة “مبسطة” للأمر التنفيذي الخاص بحظر سفر مواطني سبع دول ذات أغلبية مسلمة إلى الولايات المتحدة.

وأضاف كيلي السبت خلال مؤتمر ميونخ للأمن أن الأمر التنفيذي الأصلي، الذي علقته إحدى المحاكم، خصص “كوقفة مؤقتة” للسماح لترامب “برؤية الثغرات في نظام الهجرة والفحص الخاص بنا”.

كما ذكر أن ترامب يدرس حاليا “إصدار نسخة أكثر صرامة وبساطة” للأمر التنفيذي الخاص بتقييد الهجرة.

وأوضح كيلي كذلك أن ترامب لديه هذه المرة الوقت للعمل على خطة بشأن الأمر التنفيذي “لضمان ألا يعلق أحد في المنظومة” لدى انتقاله من الخارج إلى المطارات الأميركية.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>