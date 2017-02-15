ترامب يعمل على “نسخة مبسطة” من حظر السفر

وأضاف كيلي السبت خلال مؤتمر ميونخ للأمن أن الأمر التنفيذي الأصلي، الذي علقته إحدى المحاكم، خصص “كوقفة مؤقتة” للسماح لترامب “برؤية الثغرات في نظام الهجرة والفحص الخاص بنا”.

كما ذكر أن ترامب يدرس حاليا “إصدار نسخة أكثر صرامة وبساطة” للأمر التنفيذي الخاص بتقييد الهجرة.

وأوضح كيلي كذلك أن ترامب لديه هذه المرة الوقت للعمل على خطة بشأن الأمر التنفيذي “لضمان ألا يعلق أحد في المنظومة” لدى انتقاله من الخارج إلى المطارات الأميركية.