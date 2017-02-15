7 طرق غير تقليدية تخلصك من السعرات الحرارية..منها الضحك

إذا كنت ممن يفضلون فقدان الوزن عن طريق #حرق_السعرات_الحرارية ، فعليك بقراءة هذا التقرير، حيث إنك ستتعرف على بعض الطرق غير التقليدية لحرق السعرات الزائدة.

فلا يخفى على أحد أن اكتساب الوزن يُفقد الشخص جزءاً كبيراً من ثقته بنفسه، إضافة إلى أن تطور تلك الزيادة بالوزن ودخولها لمرحلة #السمنة قد تدفع الشخص إلى التعرض لمشاكل صحية عديدة، ومنها آلام المفاصل وارتفاع مستوى #الكوليسترول_الضار وارتفاع #ضغط_الدم والسكري والمشاكل المتعلقة بالقلب والأوعية الدموية، وغيرها من المشاكل التي تنجم عن #زيادة_الوزن .

وطبعاً هناك العديد والعديد من طرق #إنقاص_الوزن ، ومنها اتباع الحميات المختلفة وممارسة الرياضة، إلا أن خبراء التغذية ينصحون بمحاولة زيادة نشاط الجسم لحرق السعرات الحرارية الزائدة، مع اتباع نظام تغذية صحي واتخاذه كنظام حياة مستمر، من أجل إنقاص الوزن ببطء وعدم اكتسابه مرة أخرى.

وبحسب تقرير نشره موقع “بولدسكاي” المعني بالأمور الصحية، هناك 7 طرق غير تقليدية لحرق السعرات الحرارية، ومنها:

1 – التعرض للطقس البارد

إن تعرض الجسم للطقس البارد يزيد من عملية الحرق بالجسم، وبالتالي يتم التخلص من السعرات الحرارية الزائدة، وذلك لأن الجسم يكون مجبراً على توليد حرق المزيد من الدهون من أجل توفير الدفء الكافي للجسم.

2 – اشرب الماء المثلج

إذا أردت التخلص من المزيد من السعرات الحرارية فعليك بشرب المياه المثلجة بشكل منتظم، حيث إن المياه المثلجة تدفع الجسم لزيادة عملية الحرق.

3 – امضغ العلكة

أثبتت الدراسات أن مضغ العلكة الخالية من السكر، تساعد في التخلص من السعرات الحرارية بشكل فعّال، وتزيد من معدلات الحرق بالجسم، كما أن مضغ العلكة بصفة مستمرة يعطي الإحساس بالامتلاء، وبالتالي يقلل من معدل تناولك للطعام.

4 – تبرع بالدم

هذه طريقة غير تقليدية لحرق السعرات الحرارية أيضاً، فعندما تقوم بالتبرع بالدم فإن جسمك يحرق السعرات الحرارية، وذلك لأن الجسم يحتاج للطاقة من أجل توليد خلايا دم جديدة.

5 – اضحك لتفقد الوزن

إذا كنت ممن يضحكون بصوت عالٍ بين الحين والآخر، فأبشر حيث إنك تستطيع التخلص من السعرات الحرارية بمعدل أكبر ممن يكتفي بالابتسام فقط. فالضحك بصوت عال يحتاج لأن يزيد الجسم من معدل الحرق لتستطيع ممارسة هذه العادة المفيدة.. وهي الضحك، لذا حاول أن تضحك دائماً لتفقد الوزن.

6 – تململ لتفقد السعرات

إذا كنت ذلك الشخص الذي يتململ بين الحين والآخر، وذلك لإبداء الشعور بالملل أو الضيق أو الغضب، فأنت ربما تفقد السعرات الحرارية وأنت لا تعرف. فبحسب الدراسات، فإن التململ يحرق السعرات الحرارية الزائدة.

7 – تناول المزيد من البروتينات

من المعروف أن البروتين يساعد في التخلص من الدهون، فعندما تكثر من تناول الأطعمة الغنية بالبروتينات، يزيد معدل حرق الدهون والسعرات الحرارية في جسمك.