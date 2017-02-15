 وظائف إدارية وصحية شاغرة بمستشفى المشفى في جدة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 22 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 19 فبراير 2017 ميلاديا

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وظائف إدارية وصحية شاغرة بمستشفى المشفى في جدة

وظائف إدارية وصحية شاغرة بمستشفى المشفى في جدة
المناطق - الرياض

أعلن مستشفى المشفى بمحافظة جدة عن حاجته لشغل وظائف إدارية وصحية.

وجاءت الوظائف كالتالي:

أولاً: أطباء استشاريون/ أخصائيون / مقيمون في التخصصات التالية: “باطنة عامة – جراحة عامة – أطفال – نساء وولادة – تخدير – عناية مركزة – طوارئ – أشعة – مختبر – غدد صماء وسكر – جراحة مخ وأعصاب – قلب – صدرية – عظام – أعصاب – انف وأذن وحنجرة – عيون – كلى – جلدية وتناسلية – نفسية – أسنان”.

ثانيا: صيادلة (إكلينيكي/ قانوني).

ثالثاً: الممارسون الصحيون غير الأطباء: “أخصائي تمريض – أشعة – مختبر – علاج طبيعي وتأهيل – علاج تنفسي – تغذية علاجية”.

رابعاً: مهندسون (معماري/ ميكانيكا/ كهرباء).

خامسا: تخصصات أخرى: “قانونيون – خدمة اجتماعية – موارد بشرية – سكرتارية طبية – جودة – سكرتارية”.

وأوضح المستشفى أنه على الراغبين بالتقديم إرسال السيرة الذاتية على الإيميل: cv@almashfa.com.

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