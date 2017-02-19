السوق العقارية تعود مجددا إلى الانخفاض.. الصفقات تهوي 40 % في أسبوع

عادت السوق العقارية المحلية إلى الانخفاض مجددا، بعد الارتفاع المفاجئ الذي حققته خلال الأسبوع الأسبق، لتسجّل قيمة صفقاتها الأسبوعية انخفاضا قياسيا بنسبة 40.4 في المائة، مقارنة بارتفاعها الأسبق بنسبة 76.2 في المائة، لتستقر قيمتها مع نهاية تعاملات الأسبوع الماضي عند مستوى 3.0 مليار ريال.

وامتد الانخفاض إلى كل من عدد الصفقات والعقارات المباعة والمساحات المنفذة، التي جاءت نسب انخفاضها حسب الترتيب بنسبة 5.4 في المائة لعدد الصفقات العقارية، ونسبة انخفاض 6.3 في المائة لعدد العقارات المباعة، ونسبة انخفاض 13.4 في المائة لإجمالي مساحات الصفقات العقارية المنفذة خلال الأسبوع الماضي.

في جانب آخر؛ أعلنت وزارة الإسكان مع نهاية الأسبوع الماضي عن أول حزمة من وعودها السابقة بطرح 280 ألف منتج سكني وتمويلي، وصلت إلى 15.653 منتجا سكنيا وتمويليا على نحو 52 مدينة، توزعت بين 7.7 آلاف منتج تمويلي، مثلت نحو 49.2 في المائة من إجمالي الحزمة المعلن عنها، ونحو 5.0 آلاف قطعة أرض سكنية، مثلت نحو 32.0 في المائة من الإجمالي، ونحو 2.9 ألف منتج سكني ممثلا في فلل سكنية، مثّلت نحو 18.8 في المائة من الإجمالي.

وبالنظر إلى تفاصيل توزيع تلك المنتجات المعلن عنها؛ يلاحظ استثناء المدن الكبرى (الرياض، جدة، مكة المكرمة، الدمام) من أي منتج سكني، وعدم حصول طالبي تملك الأراضي والمساكن في تلك المدن الرئيسة لأي فلل سكنية أو أرض سكنية، رغم أنها المدن المكتظة بالسكان التي تشهد وتعاني أكثر من غيرها من المناطق، وتواجه الثقل الأصعب من أزمة صعوبة تملك الأراضي والمساكن مقارنة ببقية المدن والمحافظات.