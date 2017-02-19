 شرط لصرف “حساب المواطن” المبالغ النقدية لك .. تعرف عليه | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 22 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 19 فبراير 2017 ميلاديا

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شرط لصرف “حساب المواطن” المبالغ النقدية لك .. تعرف عليه

شرط لصرف “حساب المواطن” المبالغ النقدية لك .. تعرف عليه
المناطق - الرياض

كشف القائمون على برنامج حساب المواطن أن صرف المبالغ النقدية ضمن البرنامج بحاجة إلى حساب بنكي نشط وغير متوقف.

وبحسب معلومات من المسؤولين عن البرنامج فإن أصحاب الحسابات البنكية الموقوفة وغير المفعلة بإمكانهم التسجيل حالياً في برنامج حساب المواطن.

وأكدوا أنه لا صحة تماماً لما يشاع بشأن تحديد الحد الأعلى لدخل المستحقين للبدل النقدي 20.160 ريالا، حيث يعتبر ذلك مثالا توضيحيا فقط، والصحيح أن السياسات لم تقر حتى الآن. كما يحق للمرأة التقدم كرب أسرة أو مستقلة متى ما انطبقت عليها شروط التسجيل.

يذكر أن عدد الأسر السعودية التي سجلت في البرنامج حتى الجمعة 17 شباط/فبراير، بلغ 2.954 مليون أسرة بما مجموعه 10.13 مليون مواطن.

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