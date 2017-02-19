123 مليار ريال عملات أجنبية مودعة في المصارف محليا

بلغت قيمة الودائع بالعملة الأجنبية المودعة في المصارف العاملة بالسعودية بنهاية العام الماضي، نحو 123 مليار ريال، مسجلة تراجعا نسبته 24 في المائة، بما يعادل نحو 38 مليار ريال عن مستوياتها بنهاية العام 2015 والبالغة نحو 161 مليار ريال.

ووفقا لـ “الاقتصادية”، كان السبب في تراجع العملات الأجنبية المودعة هي “الهيئات الحكومية”، إذ تراجعت ودائعها من العملة الأجنبية في المصارف بنسبة 62 في المائة، بما يعادل نحو 50 مليار ريال لتبلغ قيمتها بنهاية عام 2016 نحو 30.1 مليار ريال، مقارنة بـ 80.1 مليار ريال بنهاية عام 2015.

أما ودائع الشركات والأفراد من العملات الأجنبية المودعة في المصارف، فقد قلصت جزءا من التراجع الحاصل في ودائع الهيئات الحكومية من العملة الأجنبية، حيث ارتفعت قيمة ودائع الشركات والأفراد من العملات الأجنبية بنسبة 11 في المائة بما يعادل نحو 12 مليار ريال.

وارتفعت قيمة ودائع الشركات والأفراد من العملات الأجنبية بنهاية عام 2016 إلى 92.9 مليار ريال مقارنة بـ 80.9 مليار ريال بنهاية عام 2015.

ويعزى سبب التراجع في ودائع العملات الأجنبية للهيئات الحكومية، إلى انخفاض أسعار الفائدة على بعض العملات الأجنبية بين المصارف خلال عام 2016، بالإضافة إلى السندات الحكومية التي طرحتها الدولة محليا خلال العام نفس العام، حيث إن عائد الأخيرة يعتبر أعلى من العائد على الاستثمار في بعض العملات الأجنبية، فضلا عن حاجة تلك الهيئات لتسديد مستحقات مطالبة بسدادها في ظل تقليص الحكومة الصرف بسبب تراجع أسعار النفط.