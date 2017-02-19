انهيار سقف الفندق يحول حفل زفاف إلى “مأساة”

في الوقت الذي ينتظر أيّ ثنائي حفل زفافهما لخوض تجربة الأحلام، تحوّل حفل زفاف عروسين الى مأساة كبيرة، عاشا خلالها أسوأ لحظات حياتهما.

واحتُجزت عروس مع ضيوفها الـ24 تحت الأنقاض، بعدما انهار سقف فندق Sol Rio De Luna y Mares في كوبا، الذي حجزت فيه للاحتفال بزفافها.

وكان الثنائي سارة وجون، قد ادّخرا المال لسنوات، بهدف تنظيم “عرس أحلامهما” في كوبا، بتكلفة بلغت أكثر من 31 ألف دولار.

وعاش العروسان والمدعوون أسوأ لحظات حياتهم، عندما انهار سقف الفندق وحوصروا تحت الركام، إضافة الى إصابة العديد منهم بجروح.