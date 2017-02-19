 سماسرة يدخلون على خط الانتساب.. حل الواجبات وحضور المحاضرات بـ 350 ريالا للمقرر ! | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 22 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 19 فبراير 2017 ميلاديا

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سماسرة يدخلون على خط الانتساب.. حل الواجبات وحضور المحاضرات بـ 350 ريالا للمقرر !

سماسرة يدخلون على خط الانتساب.. حل الواجبات وحضور المحاضرات بـ 350 ريالا للمقرر !
المناطق- الرياض

كشف سماسرة يعملون على حل واجبات وحضور محاضرات طلبة الانتساب في إحدى الجامعات إضافة إلى الاختبار الفصلي، الغطاء عن خلل كبير في أنظمة الدراسة لدى كثير من الجامعات الحكومية والأهلية على حد سواء.

السماسرة الذين تخرجوا مسبقا من ذات الجامعة بنظام الانتساب تمرسوا على أنظمتها الدراسية ليقدموا خدماتهم التعليمية التي تتراوح أسعارها من 50 إلى 350 ريالا للمقرر الواحد.

السمسار الأول الذي أنشأ صفحته على “تويتر” باسم (حل واجبات الجامعة) أوضح أنه يحل مناقشات وواجبات ويحضر المحاضرات عن بعد للترم الدراسي كاملا مقابل 80 ريالا على المقرر الواحد، ولكنه لا يستطيع حضور الاختبار ويتحتم على الطالب نفسه حضور اختباره، ويضمن للعميل (الطالب) حصوله على 30 درجة، وبالنسبة لتخصصه الدراسي يقول “لدي خبرات كبيرة في هذا المجال لمدة سنتين أحل جميع واجبات الطلاب وأحضر عن عدد كبير منهم”.

وطلب السمسار لإتمام العملية الرقم الجامعي والرقمي السري والاسم الثلاثي وتحويل المبلغ المطلوب على حسابه ليتمم عملية الدراسة بالنيابة عن العميل دون أي خوف أو قلق من معرفة الجامعة وكشفها لهذه المخالفات – على حد تعبيره -.

السمسار الثاني أكد وفقاً لـ”الوطن” أنه يخدم فقط طلاب الجامعة ذاتها، وتكلفته للمقرر الواحد 350 ريالا، تشمل حضور جميع المحاضرات عن بعد والاختبار الفصلي وحل الواجبات المطلوبة من الطالب.

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