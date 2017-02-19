 هل تعلم أن المواطنين أنفقوا 2.5 مليار ريال في الخارج خلال الإجازة ؟ | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 22 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 19 فبراير 2017 ميلاديا

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هل تعلم أن المواطنين أنفقوا 2.5 مليار ريال في الخارج خلال الإجازة ؟

هل تعلم أن المواطنين أنفقوا 2.5 مليار ريال في الخارج خلال الإجازة ؟
المناطق - وكالات

فضل 857 ألف سائح سعودي ومقيم 67 % منهم سعوديون، قضاء إجازة منتصف العام الدراسي 1438، البالغة 9 أيام خارج المملكة، أنفقوا خلالها قرابة الـ3.8 مليارات ريال، بزيادة إنفاق تصل إلى 21.9 %، مقارنة مع إجازة عام 1437، بينما بلغ عدد السياح القادمين للمملكة في ذات الإجازة 238 ألف نسمة، بنسبة انخفاض تقدر بـ 46 %، أنفقوا خلالها 1.2 مليار ريال بانخفاض 47.3 %.

وأرجع مركز المعلومات والأبحاث السياحية “ماس” التابع للهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، في تقرير أصدره مؤخراً، انخفاض عدد السياح القادمين للمملكة خلال إجازة منتصف العام الدراسي الحالي إلى تراجع أعداد المسافرين “زائرون غير سعوديين”.

وقدر المركز عدد السياح المحليين في المملكة خلال فترة إجازة 1438 بـ 2 مليون سائح، بنسبة انخفاض 11 % مقارنة مع إجازة نهاية الفصل الدراسي الأول عام 1437، أنفقوا حوالي 1.9 مليار بنسبة نمو 14 % لنفس الفترة، بمتوسط إنفاق 987 ريالا للشخص الواحد بالرحلة بنسبة نمو 28 %.

قدر التقرير نمو عدد السياح المغادرين للمملكة خلال إجازة منتصف العام الدراسي بنسبة 5.8 % بلغ إجمالي ما أنفقوه 3.8 مليارات ريال بنسبة نمو 21.9 %، وبمتوسط إنفاق 4,452 ريالا للشخص الواحد بالرحلة بنسبة نمو 15.25 %.

أشار التقرير إلى أن أكثر الوجهات التي قصدها السياح السعوديون المغادرون من المملكة هي مملكة البحرين 256 ألف سائح”، تليها الكويت 102 ألف سائح، ثم الإمارات 80 ألف سائح. أما المقيمون (جنسيات أخرى) فجاءت، مملكة البحرين بالمرتبة الأولى 72 ألف سائح، تليها الإمارات 37 ألف سائح، ثم مصر 30 ألف سائح.

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