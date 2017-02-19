إرشادات علاجية طبيعية لعلاج آلام أسفل الظهر

قالت إرشادات علاجية جديدة نشرها موقع Annals of Internal Medicine، إن المصابين بآلام أسفل الظهر يجب أن يجربوا العلاجات التي تخلو من الأدوية، مثل الكمّادات الدافئة والعلاج الطبيعي، وذلك قبل اللجوء إلى الأدوية.

وقالت كلية الأطباء الأميركية التي أقرت هذه الإرشادات إن هذه الآلام من الأكثر شيوعا بين الناس والتي تدفعهم إلى زيارة الأطباء، مبينة أن المُسكنات الأفيونية، مثل “أوكسيكودون”، و”الفيكودين” يجب أن تُستخدم كحل أخير في بعض الحالات من آلام الظهر المزمنة.

وفي تغيير آخر: إذا وُجِدت هنالك حاجة إلى الدواء فإن الأسيتامينوفين (تايلينول) ليس موصى به بعد الآن، حيث كشفت دراسة حديثة أنه ليس فعالا لآلام أسفل الظهر، كما قال رئيس كلية الأطباء الأميركية الدكتور نيتين ديميل.

وذكر ديميل أن معظم الناس الذين يعانون من هذه الآلام غير المحددة يتحسنون مع استخدام العلاجات البسيطة، مثل الكمّادات الدافئة والتغييرات في الأنشطة.

وبصفة عامة قالت كلية الأطباء الأميركية إنه يجب أن يجرب هؤلاء الأشخاص حلولا أخرى خالية من الأدوية، وذلك بالنسبة للألم الذي يدوم لأقل من 12 أسبوعا، وفي حال استمرت الآلام أكثر من ذلك، فهناك خيارات أخرى مثل ممارسة الرياضة أو الوخز بالإبر وعلاجات مثل اليوجا و”تاي تشي” والعلاجات الإدراكية السلوكية. وإذا فشلت كل هذه الخيارات فإن الخيار التالي يتضمن دولوكسيتين “سيمبالتا” أو مسكن الألم “ترامادول”.