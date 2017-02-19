 “اختبار المطر” لم ينجح أحد.. و “الشؤون البلدية” تبرّر فشل “الأمانات” | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 22 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 19 فبراير 2017 ميلاديا

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“اختبار المطر” لم ينجح أحد.. و “الشؤون البلدية” تبرّر فشل “الأمانات”

“اختبار المطر” لم ينجح أحد.. و “الشؤون البلدية” تبرّر فشل “الأمانات”
المناطق - الرياض

تأكد رسوب البلديات وأمانات المدن والمناطق في اختبار الزائر الشتوي المعلوم: الأمطار، بعد الخسائر المادية والاحتجازات وانقطاع التيار التي أحدثتها في مدن بمختلف بقاع المملكة.

وكانت على رأس المبرِّرين وزارة الشؤون البلدية والقروية، التي تحدثت أمس عن البدء بتنفيذ «إستراتيجية وطنية لتصريف مياه الأمطار ودرء مخاطر السيول، من دون تفاصيل تذكر.

وأوضحت، في بيان، أن الأمطار الأخيرة في عسير والشرقية والرياض حققت حجماً مرتفعاً عن المعدل الطبيعي، إذ تجاوز في منطقة عسير المقياس العالمي المحدد بـ 116 ملم.

ووفقاً لـ”عكاظ”، قال أهالي مدن تضررت إن بلدياتهم وأمانات مدنهم أدمنت أن تفاجأ كل عام بالأمطار، وتبدأ التحرك بعد أن تقع الفأس في الرأس.

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