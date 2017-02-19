 860 طالبًا وطالبة يؤدون اختبار “مقياس موهبة” بالطائف | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 22 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 19 فبراير 2017 ميلاديا

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860 طالبًا وطالبة يؤدون اختبار “مقياس موهبة” بالطائف

860 طالبًا وطالبة يؤدون اختبار “مقياس موهبة” بالطائف
عادل الزهراني - الطائف

أدى 860 طالبًا وطالبة من طلاب وطالبات الادارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف ، اختبار الموهبة الذي يقيمه المركز الوطني للقياس والتقويم “قياس”، ويتم تطبيقه على طلبة الصف الثالث متوسط بنين وبنات والصف الثالث والسادس الابتدائي بنين وبنات وذلك في متوسطة حطين للطلاب والمتوسطة الخامسة عشر للطالبات . بحضور المساعد للشؤون التعليمية فهاد الذويبي ومديرإدارة الموهوبين بندر الحارثي ومديرة إدارة الموهوبات غالية العتيبي .واوضح مدير إدارة الإعلام التربوي عبدالله الزهراني إن اختبار مقياس موهبة يأتي ضمن المشروع الوطني للتعرف على الموهوبين، والقائم على الشراكة التكاملية بين وزارة التعليم، ومؤسسة الملك عبد العزيز للموهبة والإبداع، والمركز الوطني للقياس والتقويم.وبين الزهراني أن عدد الطلاب الذين أدوا الاختبار 347 طالبا و 513 طالبة وأضاف “الزهراني “، أن هذا الاختبار يهدف إلى الكشف عن القدرات العقلية المتعددة، والمهارات الأكاديمية الكامنة لدى الطلاب والطالبات وأكد أن الطلاب ولطالبات الذين يتم ترشيحهم كطلاب وطالبات موهوبين، وبعد اجتياز الاختبار، تتوفر لهم عددٌ من البرامج الخاصة بالموهوبين، منها الترشيح للبرامج العلمية التفرغية للطلاب الموهوبين داخل المملكة وخارجها، مع إمكانية الترشح لنظام التسريع الأكاديمي، حيث يمكن للطالب والطالبة توفير سنتين دراسيتين خلال سنوات الدراسة في التعليم العام، والترشح للبرامج الإثرائية التي يقدمها مركز الموهوبين المسائي.

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