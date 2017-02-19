 مصادرة وإتلاف طنيّ الحلويات في معمل مخالف بمكة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 22 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 19 فبراير 2017 ميلاديا

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مصادرة وإتلاف طنيّ الحلويات في معمل مخالف بمكة

مصادرة وإتلاف طنيّ الحلويات في معمل مخالف بمكة
عادل الزهراني - مكة

تمكنت الفرق الرقابيه التابعة لبلدية محافظة الجموم من ضبط معمل للحلويات والمعجنات يقوم بإعداد الكنافة والمعمول والدخن ، في منطقة شمال مكة المكرمة ، وذلك بعد الاشتباه به ، حيث تبين بعد مداهمته أن الموقع غير مرخص ويُدار من قبل مجموعة من العمالة المخالفة ، يقومون بعمل الحلويات وتغليفها وتعبئتها باستخدام استكرات مزورة بعضها لشركات مشهورة عالمية ، ومن ثم يقومون بتوزيعها على المحلات بالمنطقة .

أوضح ذلك رئيس بلدية محافظة الجموم الاستاذ فيصل بن حمدان ال مخلص ، وقال ان المراقبين الصحيين بالبلدية وأثناء جولاتهم الميدانية إشتبهوا بسيارة تقوم بتوزيع الحلويات على المحلات التجارية ، وقاموا بمراقبتها حتي دخولها أحد الاستراحات البعيدة عن انظار السكان ، وتم على الفور تشكيل فريق مكون من : رئيس قسم الرقابه الصحيه بدر الشويهي ومندوب الادارة العامة للمتابعه بالامانة الأستاذ عمرقطب والمراقبين الصحين عبدالعزيز السلمي وفهد البشري وبمساندة الدوريات الأمنية بالتنسيق مع مدير شرطة الجموم العقيد سعد البلادي ، وتمت مداهمة الاستراحة ، حيث وجد بها العديد من المخالفات كونها مكان غير مخصص لإعداد الطعام ، كما أنها تفتقد إلى أبسط الاشتراطات الصحية ومقومات النظافة ، مع تكاثر الحشرات الطائرة ، اضافة الى أن جميع العمال الموجودين في الاستراحة لا يحملون شهادات صحية ، وقد تمت مصادرة كميات كبيرة من الحلويات والكنافة تقدربـحوالي(2) طن كانت مجهزة للتوزيع بالأسواق ، كما تمت مصادرة العديد من الأدوات والمعدات وكذلك مكينة طباعة تواريخ ، وتم حجز السيارة والقبض على العمالة الموجودة والبالغ عددهم (11) عامل ، وتسليمهم الى شرطة محافظة الجموم ، وتم إغلاق الموقع واستدعاء صاحبه لاتخاذ الاجراءات النظامية بحقه .

وقال آل مخلص إن البلدية تكثف نشاطها الرقابي ، وبتوجيهات مباشرة من معالي أمين العاصمة المقدسة الدكتور اسامة البار ، بهدف متابعة كافة الانشطة المتعلقة بالصحة العامة والتأكد من استيفاء الاشتراطات الصحية وإبعاد ومحاربة الظواهر التي تشكل خطرا على الاصحاح البيئي ، مؤكدا بأن البلديه لن تتوانى عن تطبيق الانظمه والتعليمات بحق المخالفين والمتهاونين في صحة وسلامة الغذاء .

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