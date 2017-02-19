 المرور تحذر من تلوين لوحة المركبة المسموحة.. وغرامة 1000ريال | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 22 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 19 فبراير 2017 ميلاديا

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المرور تحذر من تلوين لوحة المركبة المسموحة.. وغرامة 1000ريال

المرور تحذر من تلوين لوحة المركبة المسموحة.. وغرامة 1000ريال
المناطق- الرياض

وقعّت الإدارة العامة للمرور غرامات تصل إلى 1000 ريال على قائدي السيارات المتساهلين في مسح أحرف لوحات وأرقام مركباتهم أو تلوينها.

ولفتت الإدارة العامة إلى لجوء بعض سائقي السيارات لتلوين لوحات مركباتهم بسبب العوامل الجوية، مؤكدة أن هذا التصرف يتطلب توقيع الغرامة، بحسب “مكة”.

وقالت الإدارة: “إن العديد من قائدي المركبات يتساهلون في مسألة الاهتمام بلوحات مركباتهم، والتي تعد مخالفة في حال مسحت حروفها أو أرقامها معا أو إحداهما، أو مسحت إحدى اللوحات سواء كانت الأمامية أو الخلفية أو كلاهما معا”.

وطالبت الإدارة سائقي السيارات عدم العبث بأرقام وأحرف لوحات مركباتهم بتلوينها تحت أي ظرف.

وأشارت الإدارة على سائقي السيارات في حال تلف لوحات مركباتهم التوجه مباشرة لإدارة المرور لطلب لوحات بدل تالف ودفع رسومها المقدرة بنحو 100 ريال، حتى لا ترصد بحقه مخالفة تحت مسمى “عدم المحافظة على لوحات المركبة”.

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