 بالفيديو .. شاحنة تعكس السير على طريق سريع بالقرب من روضة الخفس | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 22 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 19 فبراير 2017 ميلاديا

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بالفيديو .. شاحنة تعكس السير على طريق سريع بالقرب من روضة الخفس

المناطق- الرياض

تناقل نشطاء موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” مقطع فيديو لسائق شاحنة يسير عكس الاتجاه على إحدى الطرق السريعة بالرياض بالقرب من روضة الخفس .

وبين الفيديو الذي وثقه أحد المواطنين الشاحنة وهي تسير بعكس الاتجاه وسرعة عالية ، وفجأة تصطدم بقوة بسيارة “جمس” أثناء دورانها .

وعبر النشطاء عن استياءهم من تجاهل الأنظمة المرورية ، مطالبين بتطبيق عقوبات رادعة على كل ما من شأنه أن يهدد حياة الآخرين .

من جانبه أوضح المتحدث الرسمي للإدارة العامة للمرور، المقدم طارق الربيعان تفاصيل الحادث قائلاً : “الحادث وقع أمس الأول، والشاحنة كانت تسير داخل تحويلة، وفي طريقها الصحيح حسب اللوحات الإرشادية والتحذيرية التي أمام قائدها. أما مصوِّر الفيديو فقد كان يسير في جزء من الطريق، لم يتم استكماله، ولم يتم افتتاحه حتى الآن، الذي من أجله تم تنفيذ التحويلة”.

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