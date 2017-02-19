ارتفاع عدد مستحقي الدعم السكني إلى 1.1 مليون

لقي التنظيم الأخير لمواعيد طرح أول دفعة من منتجات وزارة الإسكان منذ أكثر من خمس سنوات ترحيباً من قبل المستفيدين؛ حيث حددت الوزارة منتصف كل شهر ميلادي موعداً لطرح دفعة من مستحقي الدعم السكني عبر بوابة “سكني”، وكشفت معلومات موثوقة أن 80% من مستحقي الدعم السكني الذي بلغ 1.1 مليون مواطن سيتم دعمهم بنسبة تترواح بين 50% إلى 100%، من خلال أحد المسارات الأربعة التي أعلنت عنها الوزارة: مسار التمويل الميسر، مسار الادخار السكني، مسار الإسكان التعاوني، ومسار الإسكان الميسر.

ويقدر عدد الأسر السعودية التي يبلغ دخلها الشهري أربعة آلاف ريال حوالي 400 ألف أسرة، في حين أن 180 ألف أسرة ستدخل ضمن الدعم المخصص من الجمعيات الخيرية، وتشير القراءات الإحصائية لأرقام ومعلومات المتقدمين أن 450 ألف مواطن يمكنهم تملك واحدات سكنية أسعارها تتراوح بين 600 إلى 750 ألف ريال.

وأنجزت الوزارة تطوير أكثر من 63 مليون متر مربع، يطرح جزء منها ضمن منتجات الأراضي المطورة البالغة 75 ألف قطة سكنية، ضمن منتجات الوزارة لهذا العام.

إلى ذلك يتوقع أن يتم خفض الدفعة الأولى للحصول على قرض سكني -لأول مرة- إلى 10%، وهو توجه يتناسب مع آلية التمويل الجديدة التي تعتمد على طرح منتجات تمويلية من قبل المنشآت التمويلية، بدلاً من القروض العقارية التي كانت تقدم من صندوق التنمية العقارية في السابق.