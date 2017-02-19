البليهي: المؤسسات التعليمية في مجتمعنا “تعزز التخلف”

انتقد المفكر السعودي إبراهيم البليهي النظام الذي تعمل عليه المؤسسات التعليمية في المجتمع، معتبرًا أنها تسهم في “تعزيز التخلف”.

وقال البليهي، خلال استضافته في برنامج “اتجاهات” الذي تقدمه الإعلامية نادين البدير على قناة روتانا خليجية، إنّ “المؤسسات التعليمية في مجتمعاتنا تُسهم في تعزيز التخلف؛ لأنَّ التعليم لا يقوم بأكثر من نقل ما هو موجود، وفي أحسن الأحوال فإن التعليم لا يُسهم بأكثر من انتاج تقنيين ولكن لا يسهم في تطوير المجتمعات المتخلفة” مشيرًا إلى أن التعليم حتى يسهم في تطوير المجتمعات لابد من التركيز على تعليم طرق التفكير المستقل وليس فقط نقل معلومات”.

وتعرض البليهي بالنقد لنظرية “الثقافات المتساوية”، معتبرًا أن تلك الرؤية تُجامل الثقافات المتخلفة، مشيرًا إلى أنَ منظمة اليونسكو إحدى أهم الجهات التي تجسّد الرؤية التي تساوي بين الثقافات وتمجد الثقافات المتخلفة على حد تعبيره.

وأكد المفكر السعودي أنَّ الثقافة المتخلفة قد لا تؤثر على شعوبها فحسب، بل قد تؤثر على الحضارة الإنسانية كافة، متهماً الثقافة السائدة بين المسلمين بالتأثير السلبي على الحضارة الإنسانية برُمَتها.

ويرى البليهي أن الثقافة الغربية متقدمة تقنيًا فحسب، في حين أن البشرية كافة ما زالت متأخرة في تطوّرها الأخلاقي.

واعتبر أنَّ “الثقافات المتخلفة غير قادرة على التغيير بسبب صعوبة تخلي العقل البشري عما تبرمج عليه، فالعقل يميل إلى التلقائية الناشئة من الاعتياد على نمط معيّن من التفكير، مقدمًا مشروع “علم الجهل” كخطوة أولى للتخلص من ثقافة التخلف.

ويبين “علم الجهل” كيف يتم تكريس الجهل وتوريثه من جيل لآخر، وكيف يعزز مقاومة الثقافة المتخلفة للتغيير، وبالتالي استمرار تأثيرها السلبي، وفيما يتعلق بمعيار التحضر فهو القدرة على التغير، معتبرًا أنَّ الحضارة الغربية هي الثقافة الوحيدة حاليًا القابلة للتغير؛ ولكنها في الوقت نفسه هشة بسبب ميل الإنسان إلى البقاء على ما تبرمج عليه”.