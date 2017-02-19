هل يزعجك بطء كمبيوترك ..إليك الحل..

أما عنق الزجاجة الذي نتحدث عنه فهو القرص الصلب التقليدي HDD أو Hard Disk Drive الذي يتألف من أطباق مغناطيسية دائرية ومحرك ورؤوس لقراءة وكتابة البيانات.

طريقة عمل هذه الأقراص الصلبة التقليدية، هي التي تشكل عنق الزجاجة في سرعة الكمبيوتر. فعندما يريد المستخدم مثلا فتح برنامج ما، فإن الأوامر ستصدر من المعالج إلى القرص الصلب الذي تبدأ أطباقه بالدوران وتبدأ رؤوس القراءة بالتحرك بين محيط القرص ومركزه للبحث عن البيانات. كل هذه الحركات الميكانيكية تتطلب زمن انتظار كبيرا يبطئ سرعة الكمبيوتر إلى حد كبير.

ما الحل إذا؟ الحل هو استبدال القرص الصلب التقليدي HDD في كمبيوترك بقرص آخر من نوع SSD أو Solid State Drive الذي يعرف باسم أقراص الحالة الساكنة، لأنها تعمل بصورة ساكنة ولا تحتوي على أطباق ومحرك، بل خلايا إلكترونية لتخزين البيانات.

وتعتمد هذه الأقراص على تخزين البيانات والوصول إليها بشكل إلكتروني تماما كما هو الحال في الذاكرة الرئيسية RAM لكل كمبيوتر، وبالتالي فإنها ستختصر الزمن اللازم للحركة الميكانيكية في الأقراص التقليدية عند البحث عن أي ملف، وذلك سيزيد سرعة الكمبيوتر بشكل جنوني يتجاوز 10 أضعاف بشكل حقيقي.

إذا ما عليك سوى تبديل القرص الصلب في كمبيوترك من نوع HDD بقرص آخر من نوع SSD، وهو أمر ليس بالصعب، إذ يكفي فتح غطاء الكمبيوتر وفك وصلة القرص القديم، وتبديله بالقرص الجديد. وبالطبع يمكن الاستعانة بأي متجر كمبيوتر حسن السمعة لإجراء عملية التبديل.

طبعا بعد عملية التبديل لابد من تثبيت نظام التشغيل مجددا والبرامج الخاصة بك، وستلاحظ سرعة جنونية في عملية التثبيت على القرص الجديد من نوع SSD. وبالنسبة للقرص الصلب القديم يمكن أن تطلب من متجر الكمبيوتر حافظة خاصة تحوله إلى قرص خارجي يمكن وصله بالكمبيوتر عن طريق USB ونسخ ما لديك من بيانات منه.

وتتوفر أقراص SSD من شركات عدة مثل كينغستون وترانسيند وسانديسك وسيغيت وغيرها، وتتوفر بسعات معتبرة مثل 240 غيغابايت بسعر تقريبي هو 90 دولارا.