 ”خبراء الطقس” يحذرون من كتلة هوائية باردة تبدأ الليلة .. | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 22 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 19 فبراير 2017 ميلاديا

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”خبراء الطقس” يحذرون من كتلة هوائية باردة تبدأ الليلة ..

”خبراء الطقس” يحذرون من كتلة هوائية باردة تبدأ الليلة ..
المناطق- الرياض

حذّر خبراء الطقس من كتلةٍ هوائيةٍ باردة تبدأ الليلة تنخفض معها درجات الحرارة، بعد فجر اليوم، ونصحوا سكان مناطق الوسطى والشمالية بارتداء الملابس الشتوية الثقيلة.

وقال عبدالعزيز الحصيني، باحث في الطقس والمناخ: “المتوقع -بإذن الله- الأحد والاثنين والثلاثاء، أجواء باردة -بإذن الله- ألبسوا ولبسوا عيالكم، داعيًا سكان المناطق الشمالية والوسطى إلى لبس الثقيل، والشرقية الوسط، والمدينة الخفيف من اللباس” وفقا لموقع “سبق”.

وأشار وليد سليمان الحقيل، مهتم بالطقس والأرصاد الجوية عبر حسابه، إلى انخفاض في درجات الحرارة بعد فجر الأحد، مضيفًا: “لبسوا عيالكم زين، بعد الدفوة اللي راحت يقل تحمل البرد (وصقيع من القصيم لطريف يؤثر على الزراعة”.

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