 بعد خسارتين متتاليتين.. الجماهير تصب غضبها على “الأهلي” والإدارة تعقد اجتماع طارئ ! | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 22 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 19 فبراير 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

السجن 10 سنوات لمهرب ومستقبل مخدرات بـ المدينة هلال الباحة يقيم محاضرة توعية عن كيفية التعامل مع الحالات الإسعافية حركة الطيران تستأنف اليوم من والى مطار عدن بعد زيارة الرئيس الإيراني للبلدين..أمير الكويت في سلطنة عمان يوم غدٍ الاثنين ختام دورة تدريب المدربات في لجنة تنمية حائل جولة رقابية على مطابخ الولائم تطيح بمسلخ يقوم بالذبح العشوائي بعد خسارتين متتاليتين.. الجماهير تصب غضبها على “الأهلي” والإدارة تعقد اجتماع طارئ ! ”خبراء الطقس” يحذرون من كتلة هوائية باردة تبدأ الليلة .. هل يزعجك بطء كمبيوترك ..إليك الحل.. البليهي: المؤسسات التعليمية في مجتمعنا “تعزز التخلف” الأمير سلطان بن سلمان يرعى حفل افتتاح ” المدينة عاصمة السياحة الإسلامية 2017″ “الصندوق العقاري” يعتزم شراء محافظ الإقراض من المصارف بداية من الربع الثالث 2017

بعد خسارتين متتاليتين.. الجماهير تصب غضبها على “الأهلي” والإدارة تعقد اجتماع طارئ !

بعد خسارتين متتاليتين.. الجماهير تصب غضبها على “الأهلي” والإدارة تعقد اجتماع طارئ !
المناطق- الرياض

قررت إدارة النادي الأهلي عقد اجتماع عاجل لمناقشة أسباب تعرض الفريق لخسارتين متتاليتين خلال الآونة الأخيرة أمام القادسية والنصر.

وأوضحت مصادر مطلعة أن عقد الاجتماع من أجل مناقشة المدرب واللاعبين عن أسباب عدم الظهور بشكل جيد خلال الجولتين الأخيرتين، وفقًا لـ “الوطن”.

يشار إلى تعرض الأهلي لخسارتين متتاليتين إحداهما أمام القادسية 1 /4، والثانية في مباراته ضمن منافسات الجولة الـ19 لدوري جميل للمحترفين، التي عقدت أول من أمس أمام النصر صفر / 2.

وأشارت المصادر إلى حالة الإحباط التي سادت صفوف جماهير الأهلي عقب الخسارة، قائلًا: “الجماهير صبت غضبها على الجهازين الإداري والفني واللاعبين”.

ونوهت المصادر إلى أن المدرب السويسري كريستيان جروس، نال النصيب الأكبر من النقد، كما حمله الأهلاويون مسؤولية الخسارتين المتتاليتين.

وسلطت المصادر الضوء على رأي الجماهير في المدرب السويسري، موضحًا أنهم انتقدوه لأنه لم يغير من طريقته وإسلوبه الفني وإصراره على مشاركة بعض اللاعبين رغم انخفاض مستوياتهم الفنية.

وبالمثل، نالت إدارة النادي الكثير من الانتقادات الحادة والجهاز المشرف على الفريق، ووصف البعض أن ما يحصل في الأهلي بالفوضى الإدارية والفنية التي تحتاج إلى تدخل سريع.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>