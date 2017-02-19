بعد خسارتين متتاليتين.. الجماهير تصب غضبها على “الأهلي” والإدارة تعقد اجتماع طارئ !

قررت إدارة النادي الأهلي عقد اجتماع عاجل لمناقشة أسباب تعرض الفريق لخسارتين متتاليتين خلال الآونة الأخيرة أمام القادسية والنصر.

وأوضحت مصادر مطلعة أن عقد الاجتماع من أجل مناقشة المدرب واللاعبين عن أسباب عدم الظهور بشكل جيد خلال الجولتين الأخيرتين، وفقًا لـ “الوطن”.

يشار إلى تعرض الأهلي لخسارتين متتاليتين إحداهما أمام القادسية 1 /4، والثانية في مباراته ضمن منافسات الجولة الـ19 لدوري جميل للمحترفين، التي عقدت أول من أمس أمام النصر صفر / 2.

وأشارت المصادر إلى حالة الإحباط التي سادت صفوف جماهير الأهلي عقب الخسارة، قائلًا: “الجماهير صبت غضبها على الجهازين الإداري والفني واللاعبين”.

ونوهت المصادر إلى أن المدرب السويسري كريستيان جروس، نال النصيب الأكبر من النقد، كما حمله الأهلاويون مسؤولية الخسارتين المتتاليتين.

وسلطت المصادر الضوء على رأي الجماهير في المدرب السويسري، موضحًا أنهم انتقدوه لأنه لم يغير من طريقته وإسلوبه الفني وإصراره على مشاركة بعض اللاعبين رغم انخفاض مستوياتهم الفنية.

وبالمثل، نالت إدارة النادي الكثير من الانتقادات الحادة والجهاز المشرف على الفريق، ووصف البعض أن ما يحصل في الأهلي بالفوضى الإدارية والفنية التي تحتاج إلى تدخل سريع.