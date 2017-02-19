 جولة رقابية على مطابخ الولائم تطيح بمسلخ يقوم بالذبح العشوائي | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 22 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 19 فبراير 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

السجن 10 سنوات لمهرب ومستقبل مخدرات بـ المدينة هلال الباحة يقيم محاضرة توعية عن كيفية التعامل مع الحالات الإسعافية حركة الطيران تستأنف اليوم من والى مطار عدن بعد زيارة الرئيس الإيراني للبلدين..أمير الكويت في سلطنة عمان يوم غدٍ الاثنين ختام دورة تدريب المدربات في لجنة تنمية حائل جولة رقابية على مطابخ الولائم تطيح بمسلخ يقوم بالذبح العشوائي بعد خسارتين متتاليتين.. الجماهير تصب غضبها على “الأهلي” والإدارة تعقد اجتماع طارئ ! ”خبراء الطقس” يحذرون من كتلة هوائية باردة تبدأ الليلة .. هل يزعجك بطء كمبيوترك ..إليك الحل.. البليهي: المؤسسات التعليمية في مجتمعنا “تعزز التخلف” الأمير سلطان بن سلمان يرعى حفل افتتاح ” المدينة عاصمة السياحة الإسلامية 2017″ “الصندوق العقاري” يعتزم شراء محافظ الإقراض من المصارف بداية من الربع الثالث 2017

جولة رقابية على مطابخ الولائم تطيح بمسلخ يقوم بالذبح العشوائي

جولة رقابية على مطابخ الولائم تطيح بمسلخ يقوم بالذبح العشوائي
المناطق _المدينة المنورة

ضبطت الفرق الرقابية لأمانة منطقة المدينة المنورة مسلخ غير مرخص يقوم بالذبح العشوائي وفي موقع غير ملائم.

وأوضح مدير الادارة العامة للشئون الرقابية بأمانة المنطقة محمد الشتاء أن الجهات المختصة بالأمانة ممثلة بإدارة مراقبة المسالخ قامت بزيارات مفاجئة لبعض المطابخ بالمدينة ، وتبين أثناء الجولة وجود مسلخ مجهز يقوم بالذبح العشوائي ومخالفته للوائح الوزارية لفتح ومزاولة نشاط المطابخ ومخالفة للاشتراطات الصحية والبيطرية ، وفِي مواقع غير ملائمة حيث تبين وجود حوش خلفي مجهز للذبح والسلخ والشلوطة وبه سكن عمال مخالف. وبناء عليه فقد تم التحفظ على الموقع ونقل الذبائح للمسلخ النموذجي التابع للأمانة للكشف على المذبوحات والتأكد من سلامتها كما تم مصادرة جميع الأدوات الخاصة بالذبح وتسليم الموقع للبلدية الفرعية لحين استكمال بقية الإجراءات النظامية حياله.

ونوه الشتاء للمواطنين والمقيمين الابلاغ فورا عن أي حالة والتعاون والتكاتف من اجل القضاء على هذه المظاهر التي تهدد صحة الإنسان وذلك أن تتولى المسالخ المرخصة الكشف على ذبائحهم والتأكد من سلامتها باتصالهم على مركز طورائ الأمانة ٩٤٠ .

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>