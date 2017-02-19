جولة رقابية على مطابخ الولائم تطيح بمسلخ يقوم بالذبح العشوائي

ضبطت الفرق الرقابية لأمانة منطقة المدينة المنورة مسلخ غير مرخص يقوم بالذبح العشوائي وفي موقع غير ملائم.

وأوضح مدير الادارة العامة للشئون الرقابية بأمانة المنطقة محمد الشتاء أن الجهات المختصة بالأمانة ممثلة بإدارة مراقبة المسالخ قامت بزيارات مفاجئة لبعض المطابخ بالمدينة ، وتبين أثناء الجولة وجود مسلخ مجهز يقوم بالذبح العشوائي ومخالفته للوائح الوزارية لفتح ومزاولة نشاط المطابخ ومخالفة للاشتراطات الصحية والبيطرية ، وفِي مواقع غير ملائمة حيث تبين وجود حوش خلفي مجهز للذبح والسلخ والشلوطة وبه سكن عمال مخالف. وبناء عليه فقد تم التحفظ على الموقع ونقل الذبائح للمسلخ النموذجي التابع للأمانة للكشف على المذبوحات والتأكد من سلامتها كما تم مصادرة جميع الأدوات الخاصة بالذبح وتسليم الموقع للبلدية الفرعية لحين استكمال بقية الإجراءات النظامية حياله.

ونوه الشتاء للمواطنين والمقيمين الابلاغ فورا عن أي حالة والتعاون والتكاتف من اجل القضاء على هذه المظاهر التي تهدد صحة الإنسان وذلك أن تتولى المسالخ المرخصة الكشف على ذبائحهم والتأكد من سلامتها باتصالهم على مركز طورائ الأمانة ٩٤٠ .