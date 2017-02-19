ختام دورة تدريب المدربات في لجنة تنمية حائل

اختتمت لجنة التنمية الاجتماعية الاهلية بحائل مؤخرا دورة تدريب المدربات بمركز التدريب بمشاركة ( 15 ) متدربة ..ونفذتها المدربة منال الزايد وقد كان الختام برعاية مديرة القسم النسائي باللجنة الاستاذة تغريد التويم ..وعدد من مسؤلات اللجنة

وقالت المدربة منال الزايد ان هذه الدورة التدريبية استهدفت الفئات التي لها علاقة كبيرة بمجال التعليم أو التدريب في مختلف التخصصات والمجالات . ويمكن أن تتمثل هذه الفئات في المشتغلات في مجال التدريب ، مديرات التدريب في المؤسسات المختلفة ، المعلمات والمدربات في مجال التربية والتعليم ، المدربون في مجال التنمية البشرية ، المحاضرات في الجامعات وأيضاً الطالبات والخريحات وكل من ترغب بالتطوير .

فيما أشادت مديرة القسم النسائي باللجنة تغريد التويم بمفاهيم الدورة وأهميتها بالميدان لكي تسهم في رفع الكفاءة لدى المتقدمات من خلال التدريب المستمر

وقالت أن مركز التدريب باللجنة يهدف لتحقيق خطته في التدريب وخدمة المجتمع

مما يمكن من تقديم أنشطة التدريب بصورة متكاملة ومعرفة أساليب التدريب المختلفة وطرق توظيفها في العملية التدريبية وكذلك مهارات الإلقاء اللازمة للمدرب الناجح وكيفية استخدام الألعاب التدريبية في التدريب واستعراض نماذج مختلفة للتدريب…

مقدمه شكرها علی تعاون المدربة وكذلك المدربات على حرصهن الشديد للاستفادة من هذه الدورة والتفاعل المميز الذي بدر منهن مع المدربة ..

فيما أكد رئيس لجنة التنمية الاجتماعية الاهلية بحائل الاستاذ منيف الفداغي أن اللجنة تهتم كثيرا بأهمية التطوير والتدريب مثمنا دور مديرة القسم النسائي وكافة منسوبات القسم متطلعا أن نرى إبداعات بنات المنطقة ممن استفادن من الدورات في مجالات التدريب .