بعد زيارة الرئيس الإيراني للبلدين..أمير الكويت في سلطنة عمان يوم غدٍ الاثنين

أعلن ديوان البلاط السلطاني العماني، أن الشيخ صباح “الأحمد الجابر الصباح” أمير الكويت، سيقوم بزيارة للسلطنة تستغرق ثلاثة أيام ابتداءً من يوم غد الاثنين.

وقال بيان البلاط السلطاني، إن الزيارة تأتي “تلبية لدعوة من سلطان البلاد قابوس بن سعيد، وتتويجًا للعلاقات الأخوية المتينة، والروابط الوثيقة بين البلدين، وحرصاً من قيادتي البلدين على دعم المصالح المشتركة بين بلديهما في مختلف المجالات”.

ويأتي الإعلان عن الزيارة، بعد ثلاثة أيام من جولة خليجية للرئيس الإيراني حسن روحاني، شملت كلا من مسقط والكويت، وأجرى خلالها مباحثات مع سلطان عمان وأمير الكويت.