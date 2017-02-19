 بعد زيارة الرئيس الإيراني للبلدين..أمير الكويت في سلطنة عمان يوم غدٍ الاثنين | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 22 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 19 فبراير 2017 ميلاديا

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بعد زيارة الرئيس الإيراني للبلدين..أمير الكويت في سلطنة عمان يوم غدٍ الاثنين

بعد زيارة الرئيس الإيراني للبلدين..أمير الكويت في سلطنة عمان يوم غدٍ الاثنين
المناطق _الكويت

أعلن ديوان البلاط السلطاني العماني، أن الشيخ صباح “الأحمد الجابر الصباح” أمير الكويت، سيقوم بزيارة للسلطنة تستغرق ثلاثة أيام ابتداءً من يوم غد الاثنين.

وقال بيان البلاط السلطاني، إن الزيارة تأتي “تلبية لدعوة من سلطان البلاد قابوس بن سعيد، وتتويجًا للعلاقات الأخوية المتينة، والروابط الوثيقة بين البلدين، وحرصاً من قيادتي البلدين على دعم المصالح المشتركة بين بلديهما في مختلف المجالات”.

ويأتي الإعلان عن الزيارة، بعد ثلاثة أيام من جولة خليجية للرئيس الإيراني حسن روحاني، شملت كلا من مسقط والكويت، وأجرى خلالها مباحثات مع سلطان عمان وأمير الكويت.

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