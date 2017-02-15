هلال الباحة يقيم محاضرة توعية عن كيفية التعامل مع الحالات الإسعافية

أقامت هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الباحة ممثلة في إدارة العلاقات العامة والإعلام محاضرة توعية عن كيفية التعامل مع الحالات الإسعافية بالمديرية العامة للدفاع المدني بمحافظة بالجرشي بمركز الدفاع المدني ببني كبير لعدد (13) من الضباط والأفراد تضمنت المحاضرة عدة مواضيع منها كيفية التعامل مع بعض الحالات الإسعافية وطريقة عمل الإنعاش القلبي الرئوي في حالة توقف القلب والتنفس وكيفية التعامل مع الحالات القلبية الطارئة وبعض المهارات الإسعافية في حالات النزيف والكسور وقدم المحاضرة المدرب / عوض مرزوق ألعمري بحضور مدير مركز إسعاف بالجرشي أحمد شرقي الغامدي

وفي ختام المحاضرة أعرب منسوبي الدفاع المدني عن شكرهم وتقديرهم لهيئة الهلال الأحمر السعودي لما تقدمه من عمل أنساني لخدمة المواطنين والمقيمين .