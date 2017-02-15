 السجن 10 سنوات لمهرب ومستقبل مخدرات بـ المدينة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 22 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 19 فبراير 2017 ميلاديا

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السجن 10 سنوات لمهرب ومستقبل مخدرات بـ المدينة

السجن 10 سنوات لمهرب ومستقبل مخدرات بـ المدينة
المناطق _المدينة المنورة

حكمت المحكمة الجزائية في المدينة المنورة أخيرا بالسجن والجلد لوافدين باكستانيين، تولى أحدهما تهريب 500 حبة ترامادول مخدرة عبر مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز بالمدينة والآخر استقبل الكمية المهربة. وبحسب معلومات فإن ضبط المهرب جاء بعد أن اشتبه المراقب الجمركي بالمطار بحقيبة الوافد القادم من باكستان وبتفتيشها عثر على الكمية المهربة، كما أن الجهات المختصة ضبطت مستقبل الكمية.

سجنه 7 سنوات 700 جلدة مفرقة على 14 دفعة، كل دفعة 50 سوطا ويفصل بينهما أسبوع إلزامه بدفع 125 ريالا غرامة جمركية الإبعاد بعد تنفيذ العقوبة ولا يسمح له بالعودة للمملكة سوى ما تسمح به تعليمات الحج والعمرة مهرب حبوب الترامادول السجن 3 سنوات 300 جلدة على 6 دفعات كل دفعة 50 سوطا يفصل بين كل دفعة أسبوع مصادرة الجوال المستخدم في عملية التهريب الإبعاد بعد تنفيذ العقوبة ولا يسمح له بالعودة للمملكة سوى ما تسمح به تعليمات الحج والعمرة مستقبل المهربات الأحكام

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