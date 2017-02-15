استمرار إغلاق «عقبة ضلع» لتفادي سقوط الصخور

أعلنت وزارة النقل أن فرق الصيانة في منطقة عسير انتهت من معظم عملياتها في المواقع المتضررة في «عقبة ضلع» التي نتجت عن استمرار هطول الأمطار الغزيرة خلال الأيام الماضية، والتي تجاوزت المعدلات المعتادة.

وأشارت الوزارة إلى قيام فريق إدارة الطرق والنقل بمنطقة عسير بجهود كبيرة، منذ صباح يوم الجمعة وحتى هذه اللحظة، لتهيئة المواقع المتضررة من الانهيارات عن طريق ردميات حجرية وترابية بكميات تجاوزت 30 ألف متر مكعب، حيث تم الاستعانة بأكثر من 35 من معدات الصيانة، من شاحنات وجرافات لإنجاز العمل في أسرع وقت، وتم العمل أيضاً على إعادة السفلتة وتجهيز الطريق للحركة، وسيتم بناء جسور استنادية في بعض مواقع الوادي بشكل دائم لتعزيز المناطق المتضررة.وأوضحت الوزارة في تصريح لها أمس، أن فرق الصيانة تقوم بدورها مباشرة وبالتنسيق مع اللجنة المشكلة من المعنيين بالإمارة والجهات الأمنية من الدفاع المدني وإدارة المرور لتأمين الحركة، إلى حين فتح الطريق بعد معالجة الأضرار التي لحقت به.

وأكدت الوزارة استمرار إغلاق العقبة إلى حين التأكد من تأمين المناطق الخطرة، وتفادي سقوط الصخور من أعلى الجبال والمناطق المتشبعة بالمياه، أو المواقع التي يخشى احتمال تساقط جديد للصخور، مفيدة بأنه شوهد أثناء عمليات المراقبة للموقع خلال الساعات الماضية تحرك للصخور من أعلى الجبال.

من جانب آخر، لفت المتحدث الرسمي والمشرف العام على التسويق والاتصال بوزارة النقل تركي الطعيمي النظر إلى أن فرق الصيانة في المنطقة الشرقية، استكملت جهودها لفتح الطرق في مواقع مختلفة بالمنطقة، ومازال العمل قائماً لإعادة طريق الظهران بقيق الأحساء، مفيداً بأنه حتى هذه الساعة؛ يتم سحب كميات كبيرة من المياه نتيجة فيضان بحيرة مدن الصناعية بالدمام، وسيتم الإعلان عن تفاصيل الأعمال خلال الدقائق القادمة.