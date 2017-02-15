مؤسسة النقد تنفي إيقاف التعامل بالريال العماني

نفت مؤسسة النقد العربي السعودي ساما، اصداها توجيهات بإيقاف التعامل بالريال العماني، موضحة أنها تواصلت مع البنك المركزي العُماني، الذي بين أنه لم يطرأ أي تغيير على سعر صرف الريال العُماني.

وأضافت المؤسسة أنه لا توجد رسوم جمركية على نقل النقد من وإلى سلطنة عمان.

وكانت بعض المواقع قد تداولت أنباء عن وقف التعامل وصرف الريال العماني، ونشر معتمرون من سلطنة عمان مقاطع فيديو، تحدثوا فيها عن توقف صرف العملة العمانية بالمملكة، ما دفع تجار العملة إلى وقف بيعها على خلفية توقعات بانخفاض قيمتها أمام الريال، ليعود تداولها وصرفها فيما بعد.