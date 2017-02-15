 الأرصاد: توقعات بتكون الصقيع على شمال المملكة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 22 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 19 فبراير 2017 ميلاديا

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الأرصاد: توقعات بتكون الصقيع على شمال المملكة

الأرصاد: توقعات بتكون الصقيع على شمال المملكة
المناطق- الرياض

وقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – تأثر الأجزاء الجنوبية من وسط وشرق المملكة بالعوالق الترابية والأتربة المثارة تمتد إلى منطقة نجران ،كما تنشط الرياح الشرقية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة تمتد إلى منطقة تبوك، في حين تكون السماء غائمة جزئياً على وسط وجنوب المملكة مع فرصة لتكون السحب الرعدية الممطرة على مرتفعات جازان ،عسير والباحة تمتد إلى الأجزاء الشرقية من منطقة مكة المكرمة ولا يستبعد تكون الصقيع على المناطق الشمالية.

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