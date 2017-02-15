 الداخلية ترد على تهديدات “داعش” باستهداف دعاة وعلماء المملكة.. | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 22 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 19 فبراير 2017 ميلاديا

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الداخلية ترد على تهديدات “داعش” باستهداف دعاة وعلماء المملكة..

الداخلية ترد على تهديدات “داعش” باستهداف دعاة وعلماء المملكة..
المناطق- الرياض

رد المتحدث الرسمي لوزارة الداخلية اللواء منصور التركي على القائمة التحريضية التي أصدرها تنظيم “داعش” مؤخراً؛ لاستهداف عدد من الدعاة والعلماء، قائلا إن “الجهات الأمنية لا تستهين بتلك التهديدات وتعمل على محاصرتها والحيلولة دون تنفيذها”، مشيرا إلى أن الوزارة لا تركز أمنياً على حماية شخص معين أو مؤسسة بعينها دون غيرها.

ووفقا لصحيفة “الرياض” أكد التركي أن الوزارة لا تعتمد على أسلوب الحماية الشخصية، لكنها تراعي تكتيكات التنظيمات الإرهابية، ومن بينها الإعلان عن استهداف موقع ما لصرف النظر عن أهدف أخرى، وتضع الخطط الملائمة لمنعهم من تحقيق أهدافهم الإرهابية.

وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة الداخلية أن المنظومة الأمنية حققت نجاحات كبيرة في الحفاظ على الأمن والاستقرار بالمجتمع، مشيداً بدور المواطنين والمقيمين وما يقدمونه من معلومات تفيد الجهات الأمنية في تعقب المجرمين.

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