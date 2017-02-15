 اليمن لمجلس الأمن .. انتهاكات طهران مستمرة والانقلابيون ميليشيات إرهابية | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 22 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 19 فبراير 2017 ميلاديا

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اليمن لمجلس الأمن .. انتهاكات طهران مستمرة والانقلابيون ميليشيات إرهابية

اليمن لمجلس الأمن .. انتهاكات طهران مستمرة والانقلابيون ميليشيات إرهابية
المناطق- وكالات

طلبت الحكومة اليمنية رسمياً، السبت، من مجلس الأمن الدولي تصنيف المتمردين الحوثيين كجماعة إرهابية، لما اقترفوه من أعمال إرهابية داخل اليمن وفي البحر الأحمر. جاء هذا الطلب في رسالة شكوى رسمية أثبتت التدخلات الإيرانية في اليمن، وتسليح طهران للميليشيات، واستمرارها في التحريض على الحرب في البلاد.

وقد سلم مندوب اليمن في الأمم المتحدة، خالد اليماني، الرسالة، السبت، إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس .

كما تضمنت الرسالة شرحاً مفصلاً للانتهاكات الإيرانية للسيادة اليمنية، بما فيها الاستمرار في إرسال الأسلحة للميليشيات، وتقديم مختلف أنواع الدعم المالي واللوجستي لها، فضلاً عن الهجمات التي شنتها الميليشيات الحوثية على سفن مدنية وعسكرية في البحر الأحمر ، وتهديد أمن وسلامة الملاحة الدولية في منطقة جنوب البحر الأحمر.

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