الحريري لـ”نصرالله”: لن نرضى بالتطاول على المملكة وقيادتها

انتقد كل من رئيس الحكومة اللبنانية، “سعد الحريري”، و”تيار المستقبل”، تصريحات أمين حزب الله الإرهابي “حسن نصرالله”، الأخيرة التي هاجم فيها دول الخليج العربي، وعلى رأسها الممكلة.

وفي مستهل الجلسة الحكومية بالعاصمة بيروت، قال الحريري “إن ما يحمي لبنان هو الإجماع الذي نعيشه، والالتفاف الذي نشهده حول الدولة ومؤسساتها”، وفقاً لبيان أصدره مكتبه الإعلامي.

وأضاف الحريري: “كما أن حصانة لبنان تصونها علاقاته الممتازة بالعالم العربي، وعلى رأسه المملكة، التي قال عنها الرئيس العماد “ميشال عون”، “إنها تقود المواجهة مع الإرهاب والتطرف”.

وتابع: “نؤكد وجوب صون العلاقة المميزة مع الدول الشقيقة، خصوصا مع دول الخليج العربي، ومن بينها الإمارات، التي تحتضن عشرات الآلاف من اللبنانيين وترعى مصالحهم”.

من جانبه، أصدر “تيار المستقبل”، بياناً بهذا الخصوص، اعتبر فيه تصريحات نصر الله “تخريب لعلاقات لبنان مع الدول العربية وصفا التصريحات بأنها حلقة في المسلسل الإيراني الطويل، لإثارة الفتن في مجتمعات المنطقة”.

ورفض التيار تصريحات نصرالله، قائلاً: “لن يرضى تيار المستقبل أبداً، بأن يستمر مسلسل التطاول على السعودية وقيادتها، أو أن يمر ذلك مرور الكرام”.

وأردف: “الواضح، أنه لا حدود لانزعاج حزب الله من المملكة العربية السعودية ودورها في الدفاع عن الحق العربي، والأشد وضوحاً أنه شديد الانزعاج من احتضان المملكة وقيادتها الحكيمة للعهد، ومبادراتها المتكررة للتقريب بين اللبنانيين، وإعادة وصل ما انقطع في السنوات الأخيرة”.