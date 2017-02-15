دعاهم المركز للمشاركة والتنافس : “مليون” الاعتدال يستوقف جماهير الاهلي والنصر

في مباراة فريقي الاهلي والنصر امس الاول التي فاز فيها نادي النصر لم يخسر احد اطلاقا، فالجميع خرج رابحا بعد ان استوقفتهم مبادرة مركز الامير خالد الفيصل للاعتدال الحضور الجماهيري لمباراة الاهلي والنصر امس الاول وقدمت لهم جميعا الدعوة للاشتراك في التنافس على جائزة المركز للاعتدال والتي تبلغ المليون ريال والتي اطلقها مستشار خادم الحرمين امير منطقة مكة المكرمة الامير خالد الفيصل في 3 فروع .

ويأتي ذلك بحسب الدكتور الحسن آل المناخرة مدير مركز الامير خالد الفيصل للاعتدال الذي اوضح ” ان هذه المشاركة تهدف للتعريف بجائزة سموه للاعتدال في مباراة الأهلي والنصر بملعب الجوهرة، والتي دشنها ودشن موقعها الالكتروني سمو الامير خالد الفيصل الشهر الماضي بجوائز تبلغ قيمتها مليون ريال سعودي وتستمر إلى شهر أكتوبر القادم”.

واضاف الدكتور ال المناخرة “تأتي الجائزة مقسمة على ثلاثة مجالات: (المحتوى الإعلامي، المحتوى المعرفي، الشراكات المجتمعية) ، لتقدم حافزاً مهماً للإبداع في مجال الاعتدال ومكافحة التطرّف بكافة أشكاله في المملكة العربية السعودبة والوطن العربي”.

وتابع “نبعت الجائزة من فكر سموه ورؤيته في بناء الإنسان وتنمية المكان وتحقيق الإنجاز والتميز والإبداع فيهما، ونظريته التي عنوانها: ” لا للتطرف، لا للتكفير، لا للتغريب، نعم للاعتدال في الفكر والسياسة والاقتصاد والثقافة، إنه الدين والحياة، إنه الإسلام والحضارة، إنه منهج الاعتدال السعودي”.

واعتبرالدكتور الحسن آل المناخرة “إن مشاركة المركز في حضور هذه المباراة الجماعيرية الهامه ينطلق من ان الجائزة تستهدف بالدرجة الأولى فئة الشباب، وتشمل قضايا الاعتدال في المجال الفكري والسلوكي ونبذ التطرف بكافة أشكاله، وهذه افضل المواقع التي يمكن الوصول الى الشباب فيها والتواصل معهم وتعريفهم بالجائزة”.

وتابع ال المناخرة ” ان هناك حملة يقوم بها المركز للتعريف بالجائزة واشراك جمسيع فئات المجتمع في التنافس عليها وخاصة ان مجتمعنا مجتمع مسلم يدعم توجه الاعتدال ويعتبره احد اساسياته التي يقوم عليها”.