كلية الهندسة بجامعة القصيم تختتم النسخة الأولى لفعاليات اليوم الهندسي

اختتمت بجامعة القصيم فعاليات اليوم الهندسي بنسخته الأولى واستمرت فعالية المعرض المصاحب له لثلاث أيام ،و كانت كلية الهندسة افتتحت صباح يوم الثلاثاء الموافق 14-2-2017 اليوم الهندسي حيث يهدف هذا اليوم ليكون تجمع للمهندسين وربطهم بمنظمات وهيئات محلية و عالمية ويستعرض هذا اليوم أقسام الهندسة المختلفة ويتبادلون بينهم الخبرات وقد كان الافتتاح على شرف سعادة عميد كلية الهندسة الدكتور فهد المفضي وسعادة وكيل الكلية للشؤون الإدارية الدكتور سليم السليم في بهو كلية الهندسة بمقر الحرم الجامعي جامعة القصيم بالمليداء تحت إشرف وتنظيم النادي الطلابي بكلية الهندسة وشارك في هذه اليوم قطاعات هندسية مختلفة من أبرزها الهيئة السعودية للمهندسين فرع منطقة القصيم وجمعية مهندسي الكهرباء والإلكترونيات IEEE ,الجمعية الأمريكية للمهندسين المدنيينASCE ,جمعية الأمريكية للمهندسين الميكانيكيين ASME , جمعية الطاقة AEE ونادي المهندسين توستماستر,حيث حضي المعرض بإقبال كبير من الزوار وقد تم عرض أهم المشاريع الطلابية المميزة وأبدى الحضور سعادتهم بمثل هذا التجمع الهندسي الكبير الذي من شأنه أن يزيد الوعي المجتمعي بالمجال الهندسي وربط المهندس بالمنظمات لتزيد من ثقافته الهندسية وتقوي من معرفته بكل جديد في مجال الهندسة .

واختتم النادي فعالية المعرض المصاحب لليوم الهندسي بحضور رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمهندسين الدكتور جميل البقعاوي و عضو مجلس الإدارة الدكتور مهدي آل سليمان ورئيس فرع الهيئة بمنطقة القصيم م هاني الضويان بفندق قولدن توليب بريدة وقد أشاد الدكتور جميل البقعاوي بالجهود المبذولة و أكد على أهمية مثل هذه المعارض التي من شأنها تطوير المهندس السعودي وأكد على إهتمامه الكبير بالرقي بمهنة الهندسة و تخلل هذه الزيارة تكريم لرؤساء المنظمات المشاركة ورئيس النادي الطلابي بكلية الهندسة وسط حضور كبير من مهندسي المنطقة.

وذكر المتحدث الرسمي للنادي الطلابي بكلية الهندسة رزين الفوزان أن زيارة الدكتور جميل البقعاوي تشكل حافز كبير للنادي الطلابي في بذل المزيد وأكد أعضاء النادي سيبذلون قصار جهدهم في تطوير العمل على خدمة المجتمع و السعي قدما في تحقيق رؤية المملكة 2030 .