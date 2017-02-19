 (فيديو) الجبير: الابن الأكبر لمؤسس تنظيم القاعدة “بن لادن” ذهب ليعيش بأمان في إيران | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 22 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 19 فبراير 2017 ميلاديا

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(فيديو) الجبير: الابن الأكبر لمؤسس تنظيم القاعدة “بن لادن” ذهب ليعيش بأمان في إيران

المناطق - الرياض

قال عادل الجبير، وزير الخارجية، إن إيران أكبر دولة راعية للإرهاب وإنها ليست دولة مواطنة.

وأوضح عادل الجبير في مؤتمر ميونيخ للأمن أن إيران تتوسع في دعمها للإرهاب، مشيرا إلى أنها استقبلت قيادات القاعدة خلال الحرب الأميركية على التنظيم المتطرف.

وأضاف “ربما هناك صفقة بين إيران والقاعدة وداعش”، لافتاً إلى أن الابن الأكبر لمؤسس تنظيم القاعدة أسامة بن لادن ذهب ليعيش بأمان في إيران، معربا عن أمله في أن تقوم إيران بتغيير سياساتها لإقامة علاقات بناءة معها.

وبخصوص الملفين السوري واليمني، كشف الجبير أن إيران تلعب دورا مدمرا في سوريا، وأنها تواصل تهريب الصواريخ البالستية للحوثيين.

من جهة أخرى، ذكر الجبير أن بلاده تتعاون مع الإدارة الأميركية الحالية بشكل وثيق، مشيرا إلى أن الرئيس الأميركي رجل أعمال يعمل على حل المشاكل.

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