 صحف إيرانية: روحاني أكد للكويت وعُمان استعداد إيران للحوار مع المملكة دون أي شروط | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 22 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 19 فبراير 2017 ميلاديا

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صحف إيرانية: روحاني أكد للكويت وعُمان استعداد إيران للحوار مع المملكة دون أي شروط

صحف إيرانية: روحاني أكد للكويت وعُمان استعداد إيران للحوار مع المملكة دون أي شروط
المناطق - يوسف المطيري

تحدثت مصادر إعلامية وصفت بالمطلعة عن سعي إيراني لإجراء حوار مباشر مع المملكة دون قيد أو شرط، في ظل الضغوط الدولية التي باتت تتعرض لها إيران نتيجة سياساتها بالمنطقة.

ووفقا لصحيفة “جهان اقتصاد” الإيرانية، فإن الرئيس الإيراني “حسن روحاني”، طلب من سلطنة عُمان والكويت، إيصال رسالة إلى قيادة المملكة، مفادها استعداد إيران للحوار بشكل مباشر مع المملكة دون أي شروط .

وقالت الصحيفة إن زيارة روحاني حملت رسائل مهمة في ظل الأوضاع الراهنة التي تعيشها المنطقة، أولها الاستعداد للحوار دون قيد أو شرط مع دول الخليج خاصة المملكة، وثانيها تحييد التهديد الإقليمي في ظل التهديدات العنيفة التي تصل إيران عبر الرئيس الأمريكي “دونالد ترامب”.

وفي السياق ذاته، نقلت صحيفة “آرمان أمروز” عن الخبير السياسي الإيراني “قاسم محب”، قوله، إنه من المؤكد أن روحاني مهتم بالنظر في إمكانية وقدرة “سلطنة عُمان” و”الكويت” على إعادة ترتيب العلاقات الخليجية الإيرانية التي تدهورت بشدة بعد استهداف محتجين إيرانيين للبعثات الدبلوماسية السعودية في إيران.

من جانبها، نقلت صحيفة “فايننشال تايمز” البريطانية، عن خبير سياسي إيراني لم تسمه، أن إيران باتت على استعداد لإجراء حوار مباشر مع السعودية، مقابل تقليص الدعم الإيراني للحوثيين كبادرة حسن نية لتذويب الجليد بين الطرفين.

وأضاف المحلل، أن إيران لديها استعداد على إجراء تسوية في اليمن عن طريق خفض أو إيقاف دعمها للحوثيين، والدعوة لوقف إطلاق النار، وإجراء محادثات “يمنية – يمنية”.

وكان الرئيس الإيراني “حسن روحاني”، قام بزيارة لكل من سلطنة عُمان ودولة الكويت، أجرى خلالها مباحثات مع قيادة البلدين، وهي الزيارة التي اعتبرها مراقبون محاولة أخيرة من إيران لإصلاح علاقاتها المتوترة مع الخليج خاصة المملكة.

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