أسبوع لتهيئة المتدربين الخريجين بـ “تقنية القريات”

نظمت إدارة شئون الخريجين بالتعاون مع وكالة الكلية لشئون المتدربين برنامج لتهيئة متدربي التدريب التعاوني لسوق العمل بالكلية التقنية بمحافظة القريات والمتوقع تخرجهم خلال هذا الفصل التدريبي الثاني 1438هـ .

واشتمل البرنامج على محاضرات حول آليات وأنظمة التدريب التعاوني ومزايا العمل في القطاع الخاص وأهمية العمل الحر والمشروعات الصغيرة ومهارات المقابلة الشخصية وكيفية إعداد السيرة الذاتية ، حيث قام مدير التنسيق الوظيفي المهندس / زكريا الشايب بالتعريف بالتدريب التعاوني ، كما قام وكيل الكلية لشئون المتدربين الأستاذ / عبدالله الحمام بالترحيب بالمتدربين الخريجين وتعريفهم ببعض سلوكيات العمل والإنضباط بأوقات العمل .

وأوضح مدير العلاقات العامة بالكلية بأن البرنامج من ضمن اهتمامات عمادة الكلية بهدف تعريف المتدربين المتوقع تخرجهم بمتطلبات سوق العمل وكيفية الدخول في بيئة العمل والاستفادة من الخبرات المتواجدة بها .

حيث قام الدكتور / سعد السعيدان أستاذ إدارة الأعمال بالكلية بعمل ورشة عمل للمتدربين الخريجين عن العمل الحر وما تقدمه ريادة من قروض للمتدربين ، وشرح خطوات التقديم والإجراءات المتبعة للحصول على قرض .

وأوضح عميد الكلية المهندس / ياسر بن علي عسيري بأن البرنامج جهد مشترك بين الكلية وقطاع العمل الذي يتيح للمتدرب تطبيق ما اكتسبه خلال فترة تدريبه في الكلية من معارف ومهارات في منشآت قطاع الأعمال وهو مطلب أساسي للتخرج والحصول على الشهادة الجامعية المتوسطة

وفي الختام قدم م. ياسر عسيري شكره وتقديره لجميع الجهات التدريبية سواء حكومية أو عسكرية أو قطاعات خاصة على احتضان عدد من الخريجين والمتوقع تخرجهم لتطبيق ما تدربوا عليه والمساهمة في تخريج كوكبة جديدة لسوق العمل يساهمون في بناء هذا الوطن الغالي .