غرفة الأحساء تنّظم لقاء توظيفي مع شركة الأحساء للخدمات الطبية لطرح 50 فرصة عمل نسائية جديدة الثلاثاء

تُنّظم غرفة الأحساء ممثلة في إدارة التدريب وتوطين الوظائف لقاء توظيفي مع شركة الأحساء للخدمات الطبية (مستشفى الأحساء)، لطرح (50) فرصة عمل نسائية جديدة للنساء السعوديات بالأحساء، وذلك يوم الثلاثاء 24/05/1438هـ الموافق 21/02/2017م، الساعة الثامنة والنصف صباحا بمقر الغرفة الرئيسي.

وتشتمل فرص العمل الجديدة التي تطرحها الشركة ضمن خططها وبرامجها التطويرية لتوطين وسعودة الوظائف وتنمية وترقية الموارد البشرية الوطنية وذلك بمستشفى الأحساء التابعة لها، 50 وظيفة ممرضة بمؤهل جامعي أو دبلوم، وتتضمن عدد من المميزات في بيئة عمل تنافسية آمنة ومتميزة وهي راتب شهري مجزي، تامين طبي وكذلك علاوة سنوية، بالإضافة الى ترقيات سنوية مشروطة بحسن السيرة والسلوك والجدية والتطور في العمل.

ويأتي هذا اللقاء الوظيفي في إطار خطة غرفة الأحساء في مجال خدمات التوظيف والتدريب لقوى العمل السعودي من الجنسين للعام 2017م، وضمن سلسلة اللقاءات التوظيفية والبرامج التدريبية المستمرة التي تنفذها الغرفة بهدف رفع تنافسية العمالة الوطنية ودفعاً لسياسات وخطط التوطين وتوظيف الشباب والشابات السعوديين بمنشآت القطاع الخاص.

والجدير ذكره، أن مستشفى الأحساء حاصل على شهادة الاعتماد الدولية لجودة المنشآت الصحية الصادرة عن اللجنة الدولية المشتركة لاعتماد جودة المنشآت الصحية مما يمنحه ميزة تنافسية عالية، تعكس حرص وعناية والتزام إدارة المستشفى والعاملين فيها بعملية التحسين والتحديث والتطوير المستمر لجودة الخدمات وسلامة المرضى.