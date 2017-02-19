تدشين 6 مشاريع ” حدائق وساحات بلدية ” تزامناً مع أسبوع “الشجرة عطاء”

كشف أمين الاحساء المهندس عادل بن محمد الملحم عن ان الأمانة ستطلق خلال الأسابيع الـ6 القادمة حزمة من مشروعات الحدائق والساحات البلدية والمشاريع التنفيذية ويشمل ذلك ( ساحة الوَجاج ببلدة المنيزلة ، ساحة عين الحاره في مدينة المبرز غرب مجمع الدوائر الحكومية ، ساحة الحقل بحي الجامعيين في مدينة الهفوف ، اعادة افتتاح حديقة الاستاد الرياضي ، اعاده افتتاح حديقة عين نجم ، تدشين مضمار المشاة العام في بلدة الطرف ) ، يُضاف الى ذلك ماتم تنفيذه من اعمال خدمية اخرى لوكالة الخدمات ممثلة في الإدارة العامة للحدائق والتجميل وهي ” زراعه 18 حديقة بطريقه الاحلال ، تم زراعه مسطحات خضراء في جوانب الطرق بمساحه لا تقل عن 60 الف متر مربع ، انتاج مليون شتلة زهور، انتاج 30 الف شتلة اشجار متنوعة، انتاج 30 الف شتلة شجيرات متنوعة ، انتاج 1000 شتله اشجار داخ ” .

جاء ذلك في كلمته خلال الحفل الخطابي لإطلاق أسبوع الشجرة الـ 40 صباح امس الاحد 22 جمادى الأولى بمنتزه الملك عبدالله البيئي برعاية صاحب السمو الأمير بدر بن محمد بن جلوي محافظ الاحساء تحت شعار ( الشجرة عطاء ) ، بحضور وكيل المحافظة خالد بن عبدالعزيز البراك ، ورئيس المجلس البلدي احمد الجعفري ووكيل الأمانة للتعمير والمشاريع المهندس فؤاد الملحم وعدد من مدارء القطاعات الحكومية الحكومية .

وأشار الملحم الى ان الأمانة وانطلاقاً من الدعم اللامحدود من لدن قيادتنا الرشيدة – ايدها الله– ومتابعة وتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف امير المنطقة الشرقية ،وصاحب السمو الأمير بدر بن محمد بن جلوي محافظ الاحساء ، ودعم وزير الشؤون البلدية والقروية المهندس عبداللطيف آل الشيخ ، قامت وتقوم بتنفيذ العديد من مشاريع انشاء الحدائق والساحات البلدية في المدن والبلدات والهجر ، اضافةً الى تطوير الطرقات والميادين تجميليا ًوزيادة الرقعة الخضراء وكذلك تطوير الآليات والخطط والدراسات التنفيذية لمشاريع الزراعة ، وأضاف الملحم : تعتزم الأمانة بالتعاون والتنسيق مع عدد من الشركاء تنظيم وتنفيذ مهرجان الزهور خلال الأيام القادمة بمنتزه الملك عبدالله البيئي ، والذي يأتي متزامناً مع اسبوع الشجرة الأربعون لهذا العام ، وتقدم الملحم بجزيل الشكر والتقدير لسمو محافظ الاحساء صاحب السمو الأمير بدر بن محمد بن جلوي على رعايته حفل أسبوع الشجرة الأربعين ، شاكراً وكيل المحافظة الأستاذ خالد البراك لحضوره ودعمه المتواصل لتنفيذ أسابيع الشجرة ، ومقدماً شكره لكافة القطاعات الحكومية والخاصة المشاركة في دعم هذه المناسبة ( مديرية الزراعة ، هيئة الري والصرف ، جامعة الملك فيصل، الإدارة العامة للتعليم ) .