 بلدية جوف بني هاجر تصرف ٢٢٠٠٠ متر مكعب من مياه الأمطار | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 22 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 19 فبراير 2017 ميلاديا

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بلدية جوف بني هاجر تصرف ٢٢٠٠٠ متر مكعب من مياه الأمطار

بلدية جوف بني هاجر تصرف ٢٢٠٠٠ متر مكعب من مياه الأمطار
الدمام - المناطق

قامت بلدية جوف بني هاجر في تصريف ٢٢٠٠٠ متر مكعب مين مياه الامطار والتي هطلت يومي الخميس والجمعة الماضيين متوسطة إلى غزيرة على جوف بني هاجر وشملت القرى والهجر التابعة لها .

وأكد رئيس بلدية جوف بني هاجر المهندس فهد الدلبحي بأن البلدية عملت في تصريف مياه الامطار بكامل طاقتها وبشكل مستمر وذلك بتوزيع الفرق خلال 24 ساعه للعمل المتواصل وذلك ضمن جهود البلدية لمواجهة تجمعات مياه الأمطار.

وأضاف الدلبحي بان الفرق باشرت عملها لشفط وتصريف المياه بواسطة الوايتات والأدوات والمعدات والآلات والأجهزة الخاصة بتصريف مياه الأمطار ويستمر العمل لمتابعة ورصد أماكن تجمعات مياه الأمطار والعمل على سحبها مباشرة واستقبال ومعالجة كافة البلاغات عبر هاتف البلاغات ٩٤٠.

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