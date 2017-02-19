عقبة “قضى” المرادفة لـ”شعار” ضمن الأولويات.. ومناقشة سرعة إنجاز عقبة “الفرعاء”.. أمير عسير يستقبل وزير النقل

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير بمكتبه في الأمارة صباح اليوم معالي وزير النقل الأستاذ سليمان بن عبدالله الحمدان يرافقه عدد من المسؤولين بالوزارة .

وناقش سموه خلال اللقاء عدد من الموضوعات المتعلقة بالطرق بعسير وكذلك مشروعات الطرق الجاري تنفيذها , كما شدد سموه على سرعة الانتهاء من إصلاح الأضرار التي لحقت بعقبة ضلع جراء السيول , وضرورة ايجاد حلول عاجلة وحلول دائمة لمشاكل الطرق بالمنطقة مؤكداً سموه على أهمية دور الوزارة في تهيئتها والتأكيد على متابعة صيانتها بشكل مستمر .

من جهته أوضح معالي وزير النقل أنه تم مناقشة انجاز العقبة التي تربط بين منطقتي عسير وجازان بطول 135كم وبتكلفة اجمالية 6 مليارات ريال والتي تعد من المشاريع الاولوية بالنسبة للطرق المحورية على مستوى المملكة إضافة إلى إنشاء واعتماد عقبة رديفة لعقبة شعار وهي عقبة قضى والتي تعد من المشاريع الاولوية بالمنطقة ,بالإضافة إلى عدد من مشروعات الطرق بالمنطقة كطريق السودة السياحي وطريق الحزام الدائري الرديف وطريق الساحل .

واضاف معالي وزير النقل أن فرق الصيانة أيضا انتهت من معظم عمليات الصيانة في المواقع المتضررة في عقبة ضلع نتيجة الامطار الغزيرة التي شهدتها المنطقة خلال الايام الماضية وتقوم بدورها مباشرة وبالتنسيق مع اللجنة المشكلة من المعنيين بالأمارة والجهات الأمنية من الدفاع المدني وإدارة المرور لتأمين الحركة وفتح الطريق تدريجياً بعد معالجة الأضرار التي لحقت الطريق إضافة إلى تهيئة المواقع المتضررة من الانهيارات عن طريق ردميات حجرية وترابية بكميات تجاوزت 30 ألف م³ حيث تم الاستعانة بأكثر من 35 ألية من معدات الصيانة من شاحنات وجرافات لإنجاز العمل في اسرع وقت وتم العمل ايضاً على إعادة السفلتة وتجهيز الطريق للحركة وسيتم بناء جسور استناديه في بعض مواقع الوادي بشكل دائم لتعزيز المناطق المتضررة .

يذكر أنه تم التعاقد مع شركات عالمية عالية الجودة لإعادة صيانة وتأهيل عقبتي شعار وضلع والتي تربط بين جبال السروات وساحل تهامة .