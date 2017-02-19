“الزعاق”: دخول موسم “عقرب الدم”.. صقيع وغبار وحساسية

أكد عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك الدكتور خالد الزعاق، دخول موسم عقرب الدم التي يتسم بردها بالصقيع، وينشط فيها الغبار، وتنتشر في أثنائها الحساسية بجميع أنواعها.

وكتب “الزعاق” في تغريدة عبر حسابه بـ”تويتر” قائلاً: “اليوم الأحد أول موسم العقرب الثانية، والمسماة بالدم؛ وسميت بذلك لأن بردها يدمي، ومدتها ثلاثة عشر يوماً، وبردها يتسم بالصقيع إذا حلّ وخاصة بالعراء”.

وتابع: “‏خلال موسم العقرب الثانية تنشط الريح المثيرة للغبار والأتربة، وخاصة أواخرها، وتنتشر في أثنائها الحساسية بجميع أنواعها، ويفوح الربيع بعطره”.

وطمأن “الزعاق” ‏المتضررين من برودة الأجواء بقوله: “لم يبقَ من البرد إلا القليل”.