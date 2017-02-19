 “الزعاق”: دخول موسم “عقرب الدم”.. صقيع وغبار وحساسية | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 22 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 19 فبراير 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

حوادث الطلبة والمعلمات.. انقلاب حافلة جامعيات في صبيا و 3 حالات خطرة “الزعاق”: دخول موسم “عقرب الدم”.. صقيع وغبار وحساسية بلدية جوف بني هاجر تصرف ٢٢٠٠٠ متر مكعب من مياه الأمطار تدشين 6 مشاريع ” حدائق وساحات بلدية ” تزامناً مع أسبوع “الشجرة عطاء” غرفة الأحساء تنّظم لقاء توظيفي مع شركة الأحساء للخدمات الطبية لطرح 50 فرصة عمل نسائية جديدة الثلاثاء أسبوع لتهيئة المتدربين الخريجين بـ “تقنية القريات” عقبة “قضى” المرادفة لـ”شعار” ضمن الأولويات.. ومناقشة سرعة إنجاز عقبة “الفرعاء”.. أمير عسير يستقبل وزير النقل صحف إيرانية: روحاني أكد للكويت وعُمان استعداد إيران للحوار مع المملكة دون أي شروط (فيديو) الجبير: الابن الأكبر لمؤسس تنظيم القاعدة “بن لادن” ذهب ليعيش بأمان في إيران كلية الهندسة بجامعة القصيم تختتم النسخة الأولى لفعاليات اليوم الهندسي تطبيقات الباركود وفقا للمواصفات و المعايير العالمية في غرفة القصيم.. بدء القبول ببرنامج الإقامة التدريبية في مدينة الملك فهد الطبية

“الزعاق”: دخول موسم “عقرب الدم”.. صقيع وغبار وحساسية

“الزعاق”: دخول موسم “عقرب الدم”.. صقيع وغبار وحساسية
المناطق - الرياض

أكد عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك الدكتور خالد الزعاق، دخول موسم عقرب الدم التي يتسم بردها بالصقيع، وينشط فيها الغبار، وتنتشر في أثنائها الحساسية بجميع أنواعها.

وكتب “الزعاق” في تغريدة عبر حسابه بـ”تويتر” قائلاً: “اليوم الأحد أول موسم العقرب الثانية، والمسماة بالدم؛ وسميت بذلك لأن بردها يدمي، ومدتها ثلاثة عشر يوماً، وبردها يتسم بالصقيع إذا حلّ وخاصة بالعراء”.

وتابع: “‏خلال موسم العقرب الثانية تنشط الريح المثيرة للغبار والأتربة، وخاصة أواخرها، وتنتشر في أثنائها الحساسية بجميع أنواعها، ويفوح الربيع بعطره”.

وطمأن “الزعاق” ‏المتضررين من برودة الأجواء بقوله: “لم يبقَ من البرد إلا القليل”.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>