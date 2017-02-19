 حوادث الطلبة والمعلمات.. انقلاب حافلة جامعيات في صبيا و 3 حالات خطرة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 22 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 19 فبراير 2017 ميلاديا

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حوادث الطلبة والمعلمات.. انقلاب حافلة جامعيات في صبيا و 3 حالات خطرة

حوادث الطلبة والمعلمات.. انقلاب حافلة جامعيات في صبيا و 3 حالات خطرة
جازان - المناطق

أدى حادث انقلاب لحافلة نقل طالبات جامعيات صباح اليوم على طريق العيدابي -صبيا الى إصابة 10 طالبات منهن 7 إصابتهن طفيفة وثلاث متوسطة وخطيرة، حيث كانت تقل الحافلة 13 طالبة.

وأوضح بيشي الصرخي؛ متحدث الهلال الأحمر بجازان، أن غرفة العمليات عند الساعة السابعة من صباح اليوم الأحد، تلقت بلاغا عن حادث انقلاب وأن في الموقع مصابين.

وبين، أنه على الفور تم توجيه ثلاث فرق إسعافيه للموقع وعند وصول الفرق تبين وجود 3 حالات حرجه ومتوسطة، مشيرا أنه جرى تقديم الخدمة الاسعافيه ونقلهم الى مستشفى العيدابي لتلقي العلاج.

وذكر شهود عيان أن مواطنين قاموا بنقل بقية الحالات إلى المستشفى قبل وصول الفرق، وأن إجمالي المصابات بلغ عددهن 10 منهن 7 إصابات طفيفة.

يذكر أن مرور منطقة جازان ألقى أمس القبض على قائد حافلة انتشر مقطع يوثق تجاوز سرعته 180 كيلو متر، خلال نقل الطالبات بذات الطريق بين العيدابي – صبيا، وتمت إحالته الى هيئة الحزاءات لإيقاع العقوبات والغرامات اللازمة بحقه.

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