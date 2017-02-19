“التدريب التقني”: 4 تخصصات هي الأكثر طلباً لشركات القطاع الخاص

أعلنت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني أن أكثر التخصصات المطلوبة من شركات القطاع الخاص في مجال التدريب على رأس العمل هي: التقنية الكهربائية، وتقنية الإنتاج، وتقنية السيارات، وتقنية الحاسب والاتصالات.

وأوضح المتحدث الرسمي للمؤسسة فهد العتيبي أن عدد متدربي الكليات والمعاهد التقنية التابعة للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، والمستفيدين من البرامج التدريبية المنتهية بالتوظيف، بلغ 9244 متدرباً ضمن برامج التدريب على رأس العمل المنفذة بالشراكة مع القطاع الخاص.

وأشار إلى أن برنامج التدريب على رأس العمل هو أحد البرامج التي تنفذها المؤسسة بناءً على طلب واحتياج القطاع الخاص عبر عقد اتفاقيات تدريب منته بالتوظيف مع الشركات الراغبة في استقطاب وتوظيف السعوديين من خلال برامج تدريب متخصصة تخدم احتياج تلك الشركات، حيث تمّ إبرام اتفاقيات تدريبية منتهية بالتوظيف مع 53 شركة في مختلف المجالات، بهدف إكساب المتدربين المهارات اللازمة في بيئة العمل الحقيقية لشغل الوظائف المتاحة في الشركات.

وأكد العتيبي أن المؤسسة تهدف من هذا البرنامج الإسهام في توظيف المتدربين بعد تأهيلهم وتزويدهم بالمهارات المطلوبة، وهو ما يضمن للمنشأة أيضاً استقطاب كوادر وطنية تمّ تأهيلها وفق الاحتياج الفعلي للمنشأة.

يذكر أن برنامج التدريب على رأس العمل هو أحد المسارات التي تنفذها المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني ضمن شراكتها مع القطاع الخاص بهدف توظيف الخريجين من خلال برامج تدريبية منتهية بالتوظيف تتراوح مدتها ما بين ثلاثة إلى تسعة أشهر، وتسعى المؤسسة إلى التوسع في تنفيذ هذا البرنامج عبر الدخول في شراكات جديدة مع منشآت حيوية بالقطاع الخاص.